نيللي كريم تتعرض لـ"حادث كبير" وتخضع لعملية جراحية... فيديو

تعرضت الفنانة المصرية، نيللي كريم، لحادث أثناء تصوير مسلسلها التلفزيوني الجديد "100 وش"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان.

وشارك الحساب الرسمي لشركة "العدل غروب"، عبر موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لحادث سقوط نيللي كريم من على دراجة نارية، أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل.

وكتبت الشركة: "الفنانة نيللي كريم تعرضت لحادث كبير في تصوير مسلسل بـ"100 وش" وستستأنف التصوير الأسبوع الحالي إن شاء الله.. حمد لله على سلامتك يا نيللي".

وبحسب تقارير مصرية محلية، فإن نيللي كريم حصلت على راحة لمدة 10 أيام منذ الحادث، وخضعت لعملية جراحية.

ويشارك في بطولة مسلسل "100 وش"، الممثل آسر ياسين، ومن إنتاج جمال العدل، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري.

وتعود نيللي كريم إلى موسم دراما رمضان، بعد غياب عام، منذ تقديمها آخر مسلسلاتها "لأعلى سعر"، الذي عرض في رمضان 2018.

ويشهد مسلسل "100 وش" على التعاون الفني الثاني لهما، من بعد فيلم "احنا اتقابلنا بعد كده"، من إنتاج عام 2008.