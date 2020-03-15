لحاملي هواتف "سامسونغ" خدمة جديدة لمكافحة فيروس كورونا

أطلقت شركة "سامسونج" الكورية، خدمة جديدة لعملائها، ولحاملي هواتفها الذكية ضمن 19 دولة حول العالم.

وتوفر الخدمة التي أطلقت عليها الشركة اسم "Galaxy Sanitizing" التعقيم المجاني للهواتف الذكية في مراكز الخدمة الرسمية اتابعة للشركة حول العالم.

وتعتمد الشركة في تعقيم الهواتف على الأشعة فوق البنفسجية، وبحسب الشركة فإن عملية التعقيم لا تعتمد على أي مواد كيميائية، وهي قابلة للتطبيق على منتجات الشركة من الهواتف الذكية والسماعات بالإضافة إلى الساعات الذكية المتجة من قبل الشركة.

وبحسب "سكاي نيوز" فإن الأجهزة تعقم بنسبة 99.9% من الجراثيم التي على الجهاز، وتستمر علملية التعقيم حوالي 30 ثانية فقط.

ونوهت الشركة إلى أن الاختبارات التي طبقتها سابقا على أجهز التعقيم تؤكد أنها لا تؤثر على أداء الأجهزة وأنظمة العمل في الهواتف.

وستوسع الشركة من الخدمة لتوفرها بدول أخرى غير التي تتوفر بها حاليا وهي الأرجنتين وتشيلي وكرواتيا والدانمارك وفنلندا واليابان وكوريا وماليزيا ونيوزيلندا والنرويج وباكستان وبيرو وبولندا وروسيا وإسبانيا والسويد وأمريكا وأوكرانيا وفيتنام.

© Sputnik . MOHAMED HASSAN 7 طرق للتخلص من "مسح الوجه" تجنبا لعدوى كورونا

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من الخمسة ألاف، بينما بلغ عدد المتعافين 69645.