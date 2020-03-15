المغرب يلغي دورة هذا العام من مهرجان "موازين"

ألغى مهرجان "موازين إيقاعات العالم" في المغرب، اليوم الأحد، دورته الـ19، والتي كانت ستقام في الفترة من 19 إلى 27 يونيو/ حزيران المقبل.

وقالت إدارة المهرجان في بيان، إن القرار جاء في إطار مكافحة انتشار فيروس "كورونا" وتماشيا مع الإجراءات الوقائية التي أوصت بها السلطات المغربية ومنظمة الصحة العالمية.

ومهرجان موازين الذي تأسس في 2001 هو أكبر احتفال فني ينظمه المغرب سنويا ويجذب ملايين الزائرين الذين يأتون من الداخل والخارج لحضور حفلات كبار المغنين والعازفين العالميين.

وأعلن المغرب عن 28 حالة إصابة بالفيروس من بينها حالة وفاة ومصاب تماثل للشفاء.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في أكثر من 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من الخمسة ألاف، بينما بلغ عدد المتعافين أكثر من 69 ألفا.