كورونا يلغي أضخم 10 مؤتمرات تقنية في العالم

1- مؤتمر "آبل" للمطورين
يحمل اسم مختصر هو "WWDC"، وهو مؤتمر سنوي تعلن فيه الشركة عادة عن إصداراتها الجديدة من أنظمة تشغيل أجهزتها، ويشارك فيه المطورون من كبرى الشركات العالمية.
2- مؤتمر "غوغل"
يعد مؤتمر غوغل للمطورين، الذي يعرف بـ"Google I/O"، واحد من أبرز الأحداث التقنية في كل عام، ويشهد الكشف عن الأجهزة والبرامج الجديدة والتحديثات الخاصة بالتطبيقات والخدمات.
3- مؤتمر "فيسبوك"
يعرف بمؤتمر فيسبوك للمطورين "F8" وهو حدث سنوي تعلن فيه "فيسبوك" عن منتجاتها وخدماتها الجديدة، ويشمل ذلك "واتس أب" و"إنستغرام"، إضافة إلى نظارات الواقع الافتراضي "Oculus".
4- مؤتمر مايكروسوفت
يخصص مؤتمر مايكروسوفت السنوي للمطورين، الذي يحمل اسم "Microsoft Build"، للإعلان عن خطط تطوير برمجيات مايكروسوفت وتقنيتها الجديدة خلال الفترة المقبلة.
5- مؤتمر "MWC"
6- معرض "E3 2020"
يعد معرض الألعاب العالمي حدث سنوي يتناول صناعة ألعاب الفيديو، ويشارك فيه العديد من رواد هذه الصناعة حول العالم.
7- مؤتمر "SXSW"
يعد مؤتمر الأفلام والإعلام التفاعلي المعروف بـ"SXSW" منصة للأفلام والإعلام التفاعلي بالإضافة إلى الموسيقى وألعاب الفيديو.
8- مؤتمر "GDC"
يشمل مؤتمر مطوري الألعاب "GDC" استعراض الخدمات التفاعلية في مجال تطوير الألعاب التي تغطي البرمجة والتصميم والصوت والإنتاج.
9- مؤتمر "Nvidia GPU"
يركز المؤتمر على تقنيات الجرافيك الجديدة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق.
Coronavirus #tech conference cancellations list: Apple WWDC, Microsoft Build, E3, NAB, Gartner, Dell World and more via @ZDNet & @billdetwiler #business #futureofwork https://t.co/Vaedpjr8yf— Kelly Hungerford (@KDHungerford) March 14, 2020
10- مؤتمر "غوغل كلاود"
يعد مؤتمر "Google Cloud Next"، حدث عالمي يجمع رواد الأعمال والمطورين، ويبحث أحدث ما وصلت إليه تقنيات خدمات التخزين السحابي ومستقبلها عالميا.
كورونا وباء عالمي
ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم ، إلى 156 ألف ,400شخصا، توفي منهم 5833 شخصا، فيما شفي حتى الآن 73968 شخصا، وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية.
وكانت بداية ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وأصبح وباء عالميا (جائحة) وصلت إلى 142 دولة حتى الآن.
ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا ,995 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و 85 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 54 ألفا و278 شخصا.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس كورونا المستجد، وباء، وأعلنت حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.
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