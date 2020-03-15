كورونا يلغي أضخم 10 مؤتمرات تقنية في العالم

تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في إلغاء أضخم 10 مؤتمرات تقنية في العالم، للعديد من الشركات أبرزها "أبل" و"سامسونغ"، التي أعلنت إغلاق متاجرها.

1- مؤتمر "آبل" للمطورين

وفيما يلي أبرز الفعاليات التقنية العالمية، التي تم إلغاؤها أو تعليقها من قبل الجهات والدول المنظمة، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، بعدما أصاب أكثر من 156 ألف شخص في 142 دولة حول العالم، بحسب موقع "زيد نت".

يحمل اسم مختصر هو "WWDC"، وهو مؤتمر سنوي تعلن فيه الشركة عادة عن إصداراتها الجديدة من أنظمة تشغيل أجهزتها، ويشارك فيه المطورون من كبرى الشركات العالمية.

2- مؤتمر "غوغل"

يعد مؤتمر غوغل للمطورين، الذي يعرف بـ"Google I/O"، واحد من أبرز الأحداث التقنية في كل عام، ويشهد الكشف عن الأجهزة والبرامج الجديدة والتحديثات الخاصة بالتطبيقات والخدمات.

3- مؤتمر "فيسبوك"

يعرف بمؤتمر فيسبوك للمطورين "F8" وهو حدث سنوي تعلن فيه "فيسبوك" عن منتجاتها وخدماتها الجديدة، ويشمل ذلك "واتس أب" و"إنستغرام"، إضافة إلى نظارات الواقع الافتراضي "Oculus".

4- مؤتمر مايكروسوفت

يخصص مؤتمر مايكروسوفت السنوي للمطورين، الذي يحمل اسم "Microsoft Build"، للإعلان عن خطط تطوير برمجيات مايكروسوفت وتقنيتها الجديدة خلال الفترة المقبلة.

5- مؤتمر "MWC"

6- معرض "E3 2020"

يعد هذا المؤتمر من أكبر الأحداث التقنية التي تقام كل عام بمشاركة كبرى الشركات الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية والاتصالات.

يعد معرض الألعاب العالمي حدث سنوي يتناول صناعة ألعاب الفيديو، ويشارك فيه العديد من رواد هذه الصناعة حول العالم.

7- مؤتمر "SXSW"

يعد مؤتمر الأفلام والإعلام التفاعلي المعروف بـ"SXSW" منصة للأفلام والإعلام التفاعلي بالإضافة إلى الموسيقى وألعاب الفيديو.

8- مؤتمر "GDC"

يشمل مؤتمر مطوري الألعاب "GDC" استعراض الخدمات التفاعلية في مجال تطوير الألعاب التي تغطي البرمجة والتصميم والصوت والإنتاج.

9- مؤتمر "Nvidia GPU"

يركز المؤتمر على تقنيات الجرافيك الجديدة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق.

10- مؤتمر "غوغل كلاود"

يعد مؤتمر "Google Cloud Next"، حدث عالمي يجمع رواد الأعمال والمطورين، ويبحث أحدث ما وصلت إليه تقنيات خدمات التخزين السحابي ومستقبلها عالميا.

كورونا وباء عالمي

ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم ، إلى 156 ألف ,400شخصا، توفي منهم 5833 شخصا، فيما شفي حتى الآن 73968 شخصا، وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وكانت بداية ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وأصبح وباء عالميا (جائحة) وصلت إلى 142 دولة حتى الآن.