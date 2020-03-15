ما هي مخاطر استخدام غلاية الماء الكهربائية باستمرار

وانتشر استعمال غلاية الماء الكهربائية في العقود الأخيرة في جميع أنحاء العالم، وأصبح هناك الكثير من المنازل خالية تماما من غلاية الماء العادية، أو براد الشاي التقليدي، لكن بعض الأبحاث تشير إلى أنها ربما تسبب أضرار صحية وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأجرت مؤسسات بحثية بريطانية دراسة موسعة لكشف العلاقة بين الاستعمال المنتظم لغلاية الماء الكهربائية وزيادة حدة الحساسية الجلدية لدى مرضى الحساسية، كنتيجة لاحتواء غلايات المياه الكهربائية على عنصر النيكل، الذي يتفاعل مع الماء المغلي، ما ينتج عنه ترشيح بعض العناصر الكيميائية المهيجة للحساسية.

وعلى عكس المتوقع، يتعرض مستخدمو الغلايات الكهربائية الذين يستعملون المياه المفلترة لأخطار أكثر من أولئك الذين يستعملون مياه الصنبور، حيث أن المياه المفلترة تكون أكثر حموضة، ما يتسبب في تركيز النيكل بدرجة أكبر في تفاعله مع الماء المغلي.

وتزداد احتمالات الإصابة بالحساسية لنواتج تفاعلات النيكل لدى النساء اللاتي يستعملن الإكسسوارات المطلية بالنيكل.