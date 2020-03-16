نداء توم هانكس من داخل الحجر الصحي

يحرص الممثل الأمريكي، توم هانكس، على التواصل مع جمهوره، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل طمأنتهم على صحته، بعد ثبوت إصابته وزوجته الممثلة ريتا ويلسون، بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

ففي أحدث رسالة منه على موقع "تويتر"، أمس الأحد، أثناء تلقيه العلاج داخل الحجر الصحي في أستراليا، توجه توم هانكس بالشكر لكل من ساعده لتخطي هذه المرحلة الصعبة من حياته وحياة زوجته.

وأرفق هانكس مع التغريدة بالعلم الأسترالي، في إشارة منه وزوجته إلى أنه قصد بالمساعدين الكادر الطبي الأسترالي الذي يعتني به وبزوجته وهما في الحجر الصحي.

كما وجه الممثل الهوليوودي الشهير في رسالته نداء إلى كل جمهوره ومحبيه، ألا وهو ضرورة الاعتناء بأنفسهم وبمن حولهم.

Thanks to the Helpers. Let’s take care of ourselves and each other. Hanx pic.twitter.com/09gCdvzGcO — Tom Hanks (@tomhanks) March 15, 2020

​وكشف الممثل والمخرج الأمريكي، توم هانكس، الأربعاء الماضي، عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد مع زوجته خلال وجودهما في دولة أستراليا.

وجاء إعلان هانكس عبر صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ قال إنه وزوجته في أستراليا حاليا، وخضعا لاختبارات طبية أظهرت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف هانكس: "أنا وريتا هنا في أستراليا. شعرنا بالتعب قليلا، كما لو كنا مصابين بنزلات البرد وبعض آلام الجسم. كان لدى ريتا بعض القشعريرة. بعض حمى طفيفة جدا، كما هو مطلوب في العالم الآن أجرينا اختبارا لفيروس كورونا، ووجدنا أن النتيجة إيجابية".

وأشار هانكس إلى أنهما خضعا للملاحظة والعزل الصحي. واختتم بيانه قائلا: "سنبقي العالم على اطلاع... اعتنوا بأنفسكم!"

وكان توم هانكس قد حاز على جائزة أوسكار أخيرا، من خلال الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة الشهير "توي ستوري"، الذي يجسد في أحداثه بصوته شخصية اللعبة "وودي".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.