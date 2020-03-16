فيديو... إصابة الممثل البريطاني إدريس إلبا بفيروس كورونا

كشف الممثل البريطاني، إدريس ألبا، اليوم الإثنين، عن نتيجة تحاليل فيروس كورونا المستجد.

وصدم إلبا محبيه بإعلانه أن النتيجة جاءت إيجابية.

ونشر إلبا في فيديو له عبر موقع تويتر، قائلا: "أنا بخير، لم تظهر علي أعراض حتى الآن ولكن عزلت نفسي منذ اكتشفت إصابتي".

وأتم إدريس إلبا "ابقوا في المنزل. لا داعي للذعر".

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ — Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020

وكان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، قال، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن عدد الوفيات بسبب انتشار فيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع من 36 إلى 53 خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، باتريك فالينس قال، الخميس الماضي، إن ما يصل إلى 10 آلاف شخص في المملكة المتحدة ربما أصيبوا بفيروس كورونا الجديد المسبب لمرض "كوفيد 19"، تزامنًا مع تحول البلاد إلى استراتيجية "تأخير" انتشار الوباء.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن "هذه أسوأ أزمة للصحة العامة منذ جيل".

ورفض مقارنة "كوفيد 19" بالإنفلونزا الموسمية قائلًا: "بسبب نقص المناعة، فإن هذا المرض أكثر خطورة وسوف ينتشر أكثر".