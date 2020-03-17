لص يعقم المترو قبل أن يتسلل دون أن يدفع... فيديو

وأجبر تفشي فيروس كورونا اللصوص الذين اعتادوا على عدم دفع تكاليف التذكرة توخي الحذر وحمل المطهرات معهم لتعقيم المكان قبل التسلل.
This how NY niggas gotta get on the train now #CoronaVirusUpdates #COVIDー19 #coronavirus #coronapocalypse pic.twitter.com/W8x7SsL4mL— GeeVee (@LBGEEVEE) March 14, 2020
وصور أحد ركاب المترو شابا يرتدي قفازات وكمامة وهو يرش المعقم على عوائق دخول المترو قبل أن يقفز من فوقه دون أن يدفع.
وحصل مقطع الفيديو على ملايين المشاهدات وطالب بعض المستخدمين من السلطات جعل وسائل النقل مجانية في فترة انتشار الوباء العالمي.
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