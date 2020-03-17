لص يعقم المترو قبل أن يتسلل دون أن يدفع... فيديو

رصدت كاميرات محطة مترو في نيويورك لصا امتنع عن دفع ثمن تذكرة المترو.

وأجبر تفشي فيروس كورونا اللصوص الذين اعتادوا على عدم دفع تكاليف التذكرة توخي الحذر وحمل المطهرات معهم لتعقيم المكان قبل التسلل.

وصور أحد ركاب المترو شابا يرتدي قفازات وكمامة وهو يرش المعقم على عوائق دخول المترو قبل أن يقفز من فوقه دون أن يدفع.

وحصل مقطع الفيديو على ملايين المشاهدات وطالب بعض المستخدمين من السلطات جعل وسائل النقل مجانية في فترة انتشار الوباء العالمي.