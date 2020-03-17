موجة طقس سيئ تضرب السعودية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، نشاطا للرياح السطحية وسماء غائمة إلى غائمة جزئيا مع فرصة لهطول أمطار رعدية.

المناطق الأكثر تعرضا للموجة ستكون الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، الطائف، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وتكون حركة الرياح السطحية في الخليج شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، والبحر خفيف إلى متوسط الموج.