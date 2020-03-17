عارضة أزياء تصور أغبى تحدي لفيروس كورونا... فيديو

صورت عارضة الأزياء الشهيرة، إيفا لويز، مقطع فيديو قصير، وهي تلعق المرحاض، واصفة نفسها بأنها تتحدى انتشار فيروس كورونا التاجي.

ورغم أن إيفا وصفت المقطع بأنه تحد منها لانتشار فيروس كورونا الجديد، إلا أنه من الواضح أنها كانت تبحث عن الشهرة وزيادة عدد متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكر موقع "express".

ويبدو أنه كان لإيفا ما أرادت، فحظي مقطع الفيديو خلال ساعات بحوالي 340 ألف مشاهدة، كما حقق مشاهدات كبيرة عبر "الانستغرام" و"التيك توك"، ونشرت العارضة بعد ذلك مقطع فيديو آخر توضح فيه أن الحل الأنسب لعلاج الفيروس هو تعاطي الكوكايين.

Please RT this so people can know how to properly be sanitary on the airplane 🥰😅 pic.twitter.com/x7GX9b4Lxc — Ava Louise (ig @avalouiise) (@realavalouiise) March 14, 2020

​وجاء مقطع الفيديو الذي نشرته إيفا بعد إعلان حالة الطوارئ الوطنية، على خلفية تفشي الفيروس في الولايات المتحدة، حيث أن الفيروس يواصل تفشيه في البلاد، ووصل عدد المصابين إلى حوالي 4600 إصابة، و85 حالة وفاة بسبب الفيروس.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، يوم أمس الاثنين، إن حالة الطوارئ على مستوى البلاد قد تستمر حتى نهاية الصيف أو حتى لفترة أطول.