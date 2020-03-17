أحمد أبو هشيمة يتحدث لأول مرة عن ارتباطه بالفنانة ياسمين صبري... فيديو

تحدث رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، لأول مرة، أمس الاثنين، عن خطوبته للممثلة ياسمين صبري.

وقال أبو هشيمة في تصريحات لقناة "آر تي"، إنه معتاد على عدم الحديث عن حياته الخاصة، وأنه عندما كانت تطوله شائعات ارتباط عاطفي، كان يستعين بمكتبه الإعلامي لنفيها، ولكن بالنسبة لارتباطه بياسمين صبري فأكد أنها حقيقة وليست شائعة.

ورفض أبو هشيمة الخوض في المزيد من التفاصيل بشأن ارتباطه بياسمين صبري، وظروف تعارفه عليها مكتفيا بالقول: "أتشرف بهذه العلاقة، وسنعلن الزواج قريبا، ولن نطيل فترة الخطوبة".

وكشف الإعلامي المصري، عمرو أديب، في حلقة الجمعة الماضية من برنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إن ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة تعارفا على بعضهما منذ 3 أشهر تقريبا، بطريقة يصفاها أنها "صدفة لا يمكن أن تتكرر".

أما عن موعد زفافهما، فأشار أديب إلى أنه من المقرر أن يعقد القران بعد 3 أو 4 أشهر من الآن".

وتم تداول أسماء ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة بصورة كبيرة على موقع "تويتر"، بعد انتشار أنباء ارتباطهما.

وأكد أحمد أبو هشيمة خطوبته من ياسمين صبري، الجمعة الماضية، وأضاف أن تفاصيل وموعد عقد القران سيتم الإعلان قريبا عنه.

ونفى إبراهيم نصور، مصمم خاتم خطوبة ياسمين صبري، إنه لم يصممه خصيصا من أجلها، موضحا أنه كان مصمما بطلب شخصي من إحدى العميلات لديه.

وأشار إبراهيم نصور في تصريحات لبرنامج "إم بي سي ترندنع"، إلى أن العميلة السابقة للخاتم طلبت تعديلات على الخاتم الذي يوجد بداخله حجر ماس 5.8 قيراط، موضحا: "العميلة أرادت أن تضيف شيء عليه حيث وضعت ألماس أصفر حول الحجر مثل تاج، ثم أضفنا تاج أبيض من الماس حوله أيضا".

وأكد أن الخاتم جاء معه أسورة، مضيفا: "أحمد أبو هشيمة هو أحد عملائنا، واشترى الخاتم والسعر الذي تردد على مواقع التواصل الاجتماعي مبالغ فيه بشكل كبير، هو سعره مقبول ولم يتجاوز سعره 50 ألف دولار" ( ما يقرب 790 ألف جنيه مصري).