"هواوي" تجهز لتطلق "خطة مثيرة" نهاية الشهر الجاري

تجهز شركة "هواوي" الصينية، لإطلاق خطة مثيرة، مع نهاية شهر مارس/ آذار الجاري، وتحديدا من اليابان.

وأفادت صحيفة "إن إتش كي" اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن "هواوي" تخطط لإطلاق هاتف ذكي سيستخدم شبكة "الجيل الخامس" المتوافرة في اليابان، وذلك في وقت لاحق من مارس.

وتبلغ تكلفة الهاتف الذكي الجديد ما يقرب من 1200 دولار، ويتمتع بأربع كاميرات قادرة على التقاط الصور المقربة، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو البطيئة، كما أنه مجهز بشاشة عرض كهربائية عضوية حجمها 6.5 بوصة، ومستشعر يسمح بالتمرير دون الحاجة إلى لمس الشاشة.

لكن لن يتضمن الهاتف تطبيقات "غوغل" الأمريكية، بعد أن منعت الولايات المتحدة شركاتها من العمل مع "هواوي" لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية وضعت، في شهر أيار/ مايو 2019، شركة "هواوي" على اللائحة السوداء، ما يغلق أمامها الطريق، لشراء المكونات والتقنيات من الشركات المصنعة الأمريكية، كما أدرجتها في قائمة الشركات، المحظور عليها التعامل مع الشركات الأمريكية، دون الحصول على تراخيص.

كما أطلقت شركة غوغل تحذيرا لمستخدميها من تحميل برامجها على أجهزة هواوي الجديدة، وأوضحت غوغل ذلك في بيان رسمي شارحة الوضع الحالي مع شركة هواوي الصينية، بعد منع حكومة الولايات المتحدة الشركات الأمريكية من العمل مع العملاق الصيني.

وجاء في البيان: "يحظر على غوغل العمل مع هواوي في توفير تطبيقات غوغل في طراز الأجهزة الجديدة بما في ذلك بريد جيميل والخرائط ويوتيوب وبلاي ستور وغيرها، من أجل التحميل المسبق أو تنزيلها على هذه الأجهزة".