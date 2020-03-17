هند صبري تلخص نصيحتها بشأن "كورونا" في جملة واحدة

علقت الممثلة التونسية، هند صبري، على انتشار فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، واستمرار تفشيه حول العالم.

واكتفت هند صبري بجملتها الشهيرة من الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق": "لا تخف ولكن احذر"، في إشارة منها إلى أنها تنصح جمهورها بعدم الخوف من "كورونا"، مع ضرورة أخذ الإجراءات الوقائية منه.

كما اعتبرت هند صبري أن جملتها ملخص لأحداث عام 2020 حتى الآن.

View this post on Instagram ملخص 2020 إلى اليوم #لا_تخافوا_ولكن_إحذروا A post shared by هند صبري (@hendsabri) on Mar 16, 2020 at 2:14pm PDT

ويعتبر فيلم "الفيل الأزرق 2" هو صاحب أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية، بعد أن بلغت إيراداته في شباك التذاكر 100 مليون جنيه مصري في عام 2019.

و"الفيل الأزرق 2" من بطولة كريم عبد العزيز وهند صبري ونيللي كريم وإياد نصار، وهو من تأليف أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.

وأعلن رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، في وقت سابق، أن الوضع في تونس ما زال تحت السيطرة، وأن عدد المصابين وصل إلى 16 شخصا.

وأعلنت تونس فرض العزل الذاتي الصحي لمدة أسبوعين على الوافدين إلى أراضيها من جميع بلدان العالم دون استثناء، كإجراء احترازي ضد تفشي وباء كورونا العالمي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها 135467 في 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات ما يقرب الخمسة آلاف، بينما بلغ عدد المتعافين 69645.