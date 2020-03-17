بعد 30 عاما من الشقاء... "فيروس كورونا" يساعد رجلا على استعادة عائلته

سافر تشو جيامينغ من مقاطعة قويتشو في جنوب غربي الصين إلى مقاطعة هوبي للعمل في موقع بناء عام 1990. ثم تلقى في نفس العام إصابة في الرأس خلال العمل ومنذ ذلك الحين عانى من فقدان الذاكرة. بالإضافة إلى ذلك، فقد الرجل بطاقة هويته وانتهى به الأمر في الشارع إلى أن قام زوجان بإيوائه.

Man with 30-Year-Long Amnesia Suddenly Remembers His Home While Watching Coronavirus News Report https://t.co/PgyBVQ387b pic.twitter.com/C5fbujxgIT — Spooky (@OddityCentral) March 16, 2020

وحاول تشو تذكر حياته الماضية عدة مرات ولكن دون جدوى، وبقي تشو وحيدا ولم يتمكن أحد من مساعدته وفي عام 2015 استضافته عائلة من مقاطعة Yonghe وبعد فترة قصيرة بدأ تشو باستعادة ذاكرته تدريجيا.

أما في فبراير/ شباط عندما كان تشو يشاهد الأخبار عن فيروس كورونا، حيث عرضت مدينته التي نشأ فيها، تذكر الرجل فجأة من أين جاء ثم لجأ إلى الشرطة ليبحثوا عن عائلته، وسيلم شمله معهم قريبا.

واتضح أن والد تشو قد توفي قبل 18 عامًا، كما تواصل مع والدته البالغة من العمر 83 عامًا، حيث قالت "أنا سعيدة لأنك على قيد الحياة، ظننت أنني لن أراك مرة أخرى"، وتم إلغاء هوية تشو، لأنه كان مفقود لسنوات عديدة. وهو الآن ينتظر الإصدار الجديد لجواز سفره ليتمكن من العودة إلى مسقط رأسه.