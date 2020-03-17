لأول مرة... إقامة "راسلمينيا" أضخم مهرجان سنوي للمصارعة الحرة دون جمهور بسبب "كورونا"

قررت شركة "WWE" للمصارعة الحرة الترفيهية، إقامة مهرجانها السنوي "راسلمينيا" من دون جمهور لأول مرة في تاريخها، والمقرر إقامته في 8 أبريل/نيسان المقبل.

وأضافت الشركة الأمريكية في إعلانها، أمس الاثنين، أنها ستنقل الحدث الترفيهي الأضخم "راسلمينيا 36"، الذي ينتظره الملايين حول العالم، من استاد رايموند جيمس في ولاية فلوريدا الأمريكية، إلى قاعة للتدريب خاصة بـ"WWE" في مدينة أورلاندو، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وسيتمكن الجمهور من مشاهدة مهرجان "راسلمانيا 36"، عبر خدمتها البث المباشر على الإنترنت.

ولفتت في بيان رسمي لها، إلى أن قرارها صدر بالتنسيق مع الشركاء المحليين والمسؤولين الحكوميين.

View this post on Instagram WrestleMania 36 Update A post shared by WWE (@wwe) on Mar 16, 2020 at 4:12pm PDT

ويعتبر مهرجان "راسلمينيا" بمثابة مباراة "السوبر بول" الأمريكية، التي تعد الحدث السنوي الأكبر، ويعرض على التلفزيون الأمريكي، وتجذب نحو 100 مليون مشاهد.

وسيقام مهرجان "راسلمينيا 36" في 5 أبريل المقبل، وسيضم مباريات يشارك فيها مجموعة من أهم المصارعين في "WWE"، مثل جون سينا وبروك ليسنر وغولدبرغ وبيكي لينش ورومان راينز.

تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.