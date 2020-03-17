"أبل" تغلق متاجرها في أمريكا بسبب "كورونا"

قالت شركة "أبل"، اليوم الثلاثاء، إنها ستغلق كافة متاجر التجزئة التابعة لها في الولايات المتحدة، حتى إشعار آخر، بسبب انتشار فيروس "كورونا" المسبب لمرض (كوفيد-19).

وجاء قرار الشركة المصنعة لهواتف "آيفون" الذكية، بعد إعلانها السبت إغلاق كافة متاجرها الرسمية حول العالم (عدا الصين)، وذلك لمدة أسبوعين للتخفيف من انتشار فيروس كورونا بين موظفيها وزبائنها، بحسب وكالة رويترز.

وطلب المدير التنفيذي للشركة تيم كوك من الزبائن زيارة المتاجر الإلكترونية للشركة ومواقعها للحصول على الدعم الفني وشراء المنتجات والخدمات.

وستستمر متاجر "أبل" حول العالم بالتوقف عن العمل حتى يوم 27 مارس/آذار الجاري، وأعلنت الشركة عن التزامها بالتبرع بمبلغ 15 مليون دولار للمساعدة في الجهود الدولية لمكافحة المرض.

وقررت شركة "أبل" إعادة فتح جميع متاجر التجزئة الـ42 في الصين اعتبارا من السبت، حسب ما أكده متحدث باسم الشركة لوكالتي "رويترز" و"بلومبيرغ"؛ في إشارة واضحة إلى سيطرة الصين على الجائحة العالمية التي سببها فيروس كورونا.

وسمحت "أبل" لموظفيها خارج الصين بالعمل عن بعد إن كان ذلك متاحا حسب مناصبهم الوظيفية، كما ستحرص على التنظيف والتعقيم الجيد لمواقع العمل.