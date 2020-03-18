7 خطوات تحميك من فيروس كورونا

نشرت منظمة الصحة العالمية فيديو توضيحيا، يرصد 7 خطوات يجب اتباعها لحماية نفسك والآخرين من فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، أصاب أكثر من 201 ألف شخص حول العالم.

وفيما يلي الخطوات السبع لحماية نفسك من فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19":

We can all take steps to protect ourselves and others from #COVID19.



Follow the steps in the video 👇



Find more information and guidance on #coronavirus 👉 https://t.co/u8MXm8WWK4 pic.twitter.com/DUW7Ndav5k — WHO/Europe (@WHO_Europe) March 16, 2020

1- اجعل غسل اليدين باستمرار جزء من أسلوب معيشتك في هذا الوقت، لأن ذلك يحميك من خطر انتقال الفيروس عن طريق الأسطح التي تقوم بملامستها.

2- تجنب لمس الوجه وخاصة ثلاث مناطق هي الفم والعين والأنف.

3- قم بتغطية فمك عند الكحة بالمناديل الورقية، أو بواسطة العطس أو بتغطية فمك بكوع ذراعك.

🛡️ How can you protect yourself and others from #COVID19?



Find out how #coronavirus is spread and what steps you can take in the video ⬇️ pic.twitter.com/pCbXWNREUA — WHO/Europe (@WHO_Europe) March 18, 2020

4- تجنب المناطق المزدحمة بصورة كاملة، وحتى عندما تكون مضطرا للذهاب إليها فعليك أن تكون على مسافة لا تقل عن متر عن الآخرين.

5- إذا شعرت بأنك في حالة صحية غير جيدة فعليك أن تبقى في منزلك، حتى إذا كان ذلك بسبب الإنفلونزا العادية.

6- إذا شعرت بحمى أو كحة فعليك مراجعة الطبيب فورا، لكن يجب أن تتواصل معه تلفونيا أولا، إذا كان ذلك متاحا.

7- يجب متابعة آخر ما تنشره منظمة الصحة العالمية بشأن الفيروس بصورة مستمرة، للاطلاع على آخر مستجدات ما وصلت إليه أزمة انتشار الفيروس عالميا.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 200 ألف شخص، توفي منهم أكثر من 8 آلاف شخص، وتعافى منهم أكثر من 82 ألف شخص.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى أكثر من 81 ألف شخص، تليها إيطاليا بأكثر من 31 ألف شخص، وإيران بأكثر من 16 ألفا، وإسبانيا بأكثر من 11 آلف شخص، إضافة إلى ألمانيا التي تجاوز فيها العدد 9 آلاف إصابة، وكوريا الجنوبية، التي تجاوز عدد المصابين 8 آلاف شخص.