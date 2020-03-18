إلغاء مسابقة يوروفيجن الغنائية الأوروبية هذا العام بسبب كورونا

أصدرت الشركة المنظمة لمسابقة يوروفيجن الغنائية الأوروبية، اليوم الأربعاء، بيانا، أعلنت فيه عن إلغاء المسابقة هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المنظمون في بيان: "نعلن ببالغ الأسف إلغاء مسابقة يوروفيجن الغنائية لعام 2020 في روتردام".

وأضافوا أن القيود على السفر والخطر‭ ‬المحتمل على المشاركين والمشاهدين جعل "من المستحيل المضي قدما في تنظيم الحدث".

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020

وتقام المسابقة سنويا منذ عام 1956، وكان من المتوقع أن تجتذب 200 مليون مشاهد، وأن يحضر عشرات الآلاف حفلها الختامي الذي كان مقررا يوم 16 مايو/ أيار.

وتعد مسابقة "يوروفيجن" الغنائية من أهم الأحداث التلفزيونية في العالم.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة، بينما تجاوز عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 204 آلاف شخص، توفي منهم أكثر من 8 آلاف شخص، وتعافى منهم أكثر من 82 ألف شخص.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى أكثر من 81 ألف شخص، تليها إيطاليا بأكثر من 31 ألف شخص، وإيران بأكثر من 16 ألفا، وإسبانيا بأكثر من 11 آلف شخص، إضافة إلى ألمانيا التي تجاوز فيها العدد 9 آلاف إصابة، وكوريا الجنوبية، التي تجاوز عدد المصابين 8 آلاف شخص.