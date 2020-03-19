شركة سوني تكشف خصائص "بلاي ستيشن5" الجديدة

أعلن كبير المهندسين في شركة "سوني" مواصفات "بلاي ستيشن 5" التي ستنطلق في عام 2020، حيث ستقدم تحسينات ضخمة، من شأنها أن تغير كلاً من طريقة لعب وتصميم الألعاب على حد سواء.

تحدثت شركة "سوني" في عرض تقديمي عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" عن ميزات PlayStation 5 والاختلافات عن سابقتها من الطرازات القديمة، حيث شمل التطوير النواحي التالية.

§ وحدة معالجة الرسومات "GPU 13.3TF - Custom RDNA 2" بتردد 1.7غيغاهرتز مع 60 وحدة حساب.

§ المعالج "AMD Zen2" ثماني النواة بتردد 3.7 غيغاهرتز.

§ ذاكرة وصول عشوائي بسعة "16 غيغابايت" GDDR6 + 4 غيغابايت DDR4.

§ قرص تخزين "SSD" بسرعة 5.5 غيغابايت/ث بسعة 1 تيرابايت.

§ نواة تتبع أشعة مخصصة وصوت ثلاثي الأبعاد.

§ نطاق ترددي "565 غيغابايت".

§ ذاكرة "825 غيغابايت" ومحرك أقراص "Blu-ray" بدقة "4K UHD" على الطراز.

§ توافق رقمي كامل مع كل محركات ألعاب "PlayStation" والأجهزة المحمولة بمكتبة تحتوي آلاف الألعاب من اليوم الأول.

§ ذراع تحكم "Dual Shock 5" محسّن مع أزرار عالية الإحساس باللمس ومتابعة لضربات القلب وميكروفون مدمج.

§ مساعد الذكاء الصناعي "PlayStation AI" الذي يتيح لك تغيير الألعاب وغيرها من المهام عن طريق الأوامر الصوتية.

ووفقًا لكبير المهندسين في مشروع "PlayStation"، مارك زيرني، فبفضل قرص التخزين "SSD"، يمكن لوحدة التحكم تنزيل غيغابايت من البيانات في ربع ثانية.

وتدعم وحدة التحكم وضع التوافق مع الإصدارات السابقة، مما يعني أنه سيكون من الممكن تشغيل معظم الألعاب عليها للأجيال السابقة من "PlayStation".