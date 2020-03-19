تحد جديد بعد الحجر الصحي يجتاح موقع إنستغرام... فيديو

وعلى سبيل التسلية روّج لاعبو كرة القدم لهذا التحدي، وهي أن يقوم كل شخص بالتلاعب في (بكرة محارم الحمام) بقدميه دون أن يوقعها أرضا، كما لو أنها كرة قدم.
وشارك في التحدي نجوم كبار معتزلون مثل روبيرتو كارلوس البرازيلي ولاعب ريال مدريد السابق ألفارو أربيلوا.
وما إن انتشر أول فيديو حتى شاع بين رواد موقع إنستغرام ضمن هاشتاغ "10toqueschallenge".
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A pesar de mi intento por hacerme el loco con todas las nominaciones de grandes amigos para el #10toqueschallenge no he podido ignorar la del mejor lateral de la historia, @oficialrc3. Eso si, lo de las chancletas era alto riesgo y tampoco estamos para eso. 🤣 Nomino a @r9soldado, @ricardogomez10, @abadsergio, @toniemcee y @yagoarbeloa. #quedateencasa #stayathome #cuarentena #amigos #friends #papelhigienico
وتعيش كرة القدم حاليا فترة صعبة بعد تعليق البطولات القارية والمحلية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وتحوله إلى وباء عالمي.
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El Kily González y Diego Cocca en los #10toqueschallenge . . . . #10 #rosario #rosariocentral #central #canalla #guerrero #1889 #futbol
ولاقى نجوم كرة القدم الذين بدؤوا بالترويج لهذا التحدي وسيلة لمحاولة إسعاد الناس وتبديل المزاج السيء بسبب كورونا إلى بعض اللحظات المرحة عبر الإنترنت.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات،
وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حسب موقع "وورلد او ماتر" العالمي، أكثر من 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9000، وتجاوز عدد المتعافين 85 ألف شخص.
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