9 ملامح لـ"المرأة الجميلة" حول العالم

ذكرت ذلك صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، مشيرة إلى أن فتاة تدعى إيثر هونيغ، طلبت من مصمم "فوتوشوب" إظهار صورتها بمعايير جمال مختلفة، كل منها يوافق معيار الجمال في دول بعينها.
1- الأرجنتين
وفقا للمعايير في هذه الدولة، فإن المرأة توصف بأنها جميلة عندما تتمتع بوجه خال من وسائل التجميل باستثناء الشفاه ومحيط العينين.
2- أستراليا
نسبة قليلة من اللون الزهري الفاتح على الوجنتين، وأحمر شفاه فاتح اللون، تجعل المرأة توصف بأنها جميلة في نظر الأستراليين.
3- ألمانيا
لون الجلد الشاحب وقليل من اللون الأحمر على الشعر، يجعل المرأة توصف بأنها جميلة وفقا لمعايير الجمال في ألمانيا.
4- الهند
لون الجلد الداكن، وتصميم الحاجبين يعد من معايير جمال المرأة الهندية.
5- إسرائيل
لتوصف المرأة بأنها جميلة في إسرائيل، فإن ذلك يكون بلون داكن للحاجبين وكذلك الشفاه والجلد.
What being beautiful means in 25 countries around the world? A journalist asked #Photoshop editors around the world to edit her face according to the beauty standards of their country https://t.co/72wZx8o3un pic.twitter.com/svALPhFwPC— London Photographer (@herrickphoto) November 22, 2019
6- إيطاليا
الحاجبان الرقيقان من أهم معايير جمال المرأة في إيطاليا.
7- بريطانيا
يعد الشعر المعصوب وتصميم الحاجبين من أبرز ملامح جمال المرأة لدى البريطانيين.
8- أوكرانيا
الشعر الغامق، يعد من ملامح جمال المرأة الأوكرانية إضافة إلى ظهور الوجنتين بصورة واضحة.
9- الأمريكية
يعتمد جمال المرأة الأمريكية على عينين زرقاوين وتصميم الحاجبين، وقصة الشعر.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)