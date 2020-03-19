فيديو مدهش لأسماك تتحرك تحت الماء في قنوات فينيسيا

رصد مقطع فيديو نقاء القنوات المائية في مدينة فينيسيا مع تراجع نسب التلوث، الذي يؤدي إلى تعكر المياه وجعل رؤية ما بداخلها أكثر صعوبة.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، يظهر الفيديو أسراب الأسماك تحت سطح المياه، وهي تتحرك في مشاهد رائعة، تعكس جانبا من جمال تلك القنوات المائية.

وتشهد إيطاليا تراجعا كبيرا في نسب التلوث في المجاري المائية، إضافة إلى انخفاض نسب التلوث في الهواء خاصة في مدن مثل ميلانو، وتورينو، وبولونيا.

كما تراجعت نسب ثنائي أكسيد النيتروجين في روما، تزامنا مع إجراءات الإغلاق التي تتخذها السلطات الإيطالية.