أول تعليق من توم هانكس بعد خروجه من المستشفى

وأكد هانكس الفائز بجوائز أوسكار، الثلاثاء، أنه يقوم ببعض الأعمال المنزلية وأن زوجته تغلبه في ألعاب الورق.
وكتب هانكس على حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "مرحبا يا أصدقاء. بعد أسبوع واحد من ظهور نتيجة اختبار كورونا الخاص بي، والتي جاءت إيجابية، أخضع الآن للعزل الذاتي في منزلي. لا أعاني من الحمى ولكنني أشعر بالملل، أغفو على الأريكة بعد طي الملابس وغسيل الأطباق".
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Hey folks. Good News: One week after testing Positive, in self-isolation, the symptoms are much the same. No fever but the blahs. Folding the laundry and doing the dishes leads to a nap on the couch. Bad news: My wife @ritawilson has won 6 straight hands of Gin Rummy and leads by 201 points. But I have learned not to spread my Vegemite so thick. I travelled here with a typewriter, one I used to love. We are all in this together. Flatten the curve. Hanx
وأشار توم هانكس إلى أنه يمارس ألعاب الكوتشينة مع زوجته الممثلة، ريتا ويلسون، وأنها استطاعت أن تفوز عليه بفارق كبير.
وبدلا من أن ينشر صورة لنفسه أو لزوجته مع المنشور، وضع هانكس صورة آلة كاتبة قديمة مكتوبا عليها كلمة "كورونا"، وأشار إلى أنه أحضرها معه من أمريكا لأنه يحبها، وأنها تمكث معه هو وزوجته في العزل.
وشجع توم هانكس معجبيه التباعد الاجتماعي في الفترة الحالية، منعا لانتشار الفيروس.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت الشقيقة الصغرى للممثل، ساندرا هانكس: "لقد تواصلت مع أخي... إنه لا يتحسن، لكنه لا يزال بخير"، كما أكدت في الوقت ذاته حقيقة أنه ممثل وليس إلهًا، مؤكدة أن الرعاية الطبية في أستراليا جيدة.
وأضافت الصحيفة أن هانكس حافظ على التواصل مع متابعيه وجمهوره بمواقع التواصل الاجتماعي لإطلاعهم على حالته بعد خروجه من مستشفى في أستراليا والانتقال إلى منزل مستأجر في ولاية كوينزلاند لاستكمال إجراءات العزل الذاتي.
وقال الممثل توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، في وقت سابق، أن فحصهما في أستراليا جاء إيجابيا يوم الأربعاء الماضي، مضيفا أن "لديهما أعراضا مثل التعب والقشعريرة وآلام في الجسم وحمى خفيفة".
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.
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