أول فنانة عربية تعلن إصابتها بـ"كورونا"

أعلنت الفنانة والمطربة البحرينية هند، أمس الأربعاء، عن إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، لتصبح هي أولى الفنانات العربيات اللائي يصبن بالفيروس التاجي.

وأشارت في رسالة منها إلى جمهورها، إلى أنها أصيبت بالفيروس أثناء تواجدها في مدينة برشلونة الإسبانية.

⭕#هند_البحرينية أول مصابة بـ #كورونا من المشاهير في العالم العربي، وهي الآن بالمستشفى في البحرين بعد عودتها من برشلونة حيث ظهرت نتيجة فحص #الكورونا إيجابية ولكن من غير أي أعراض🙏 متمنيين لها الشفاء العاجل 🌺🌺https://t.co/KTUXEwwU8a | #ET_بالعربي

__________@hind_bh2 pic.twitter.com/pvEWZNIUOO — ET بالعربي (@ETbilArabi) March 18, 2020

وأضافت أنها تخضع حاليا لحجر صحي في أحد المستشفيات في البحرين بعد عودتها من برشلونة.

مساء الخير .. من غرفه العزل شكرا لمن سال عني انا بخير ♥️ — هند البحرينيه (@hind_bh2) March 18, 2020

وطمأنت الجميع بأنها بخير ولم تشعر بأي من العوارض المتعارف عليها والتي يشعر بها مرضى كورونا، مضيفة أنها لم تتلقّ أي دواء. وشكرت كل من قال لها "الحمد الله عالسلامة" واطمأن عنها، معبّرةً عن شوقها للعودة إلى عائلتها في الأيام القريبة.

وحرصت الفنانة الإماراتية أحلام على توجيه رسالة للفنانة البحرينية هند، تؤازرها فيها، وتتمنى لها الشفاء العاجل، بعد إعلان إصابتها بفيروس "كورونا".

حبيبتي واختي وصديقتي هند البحرينيه سلامتچ قدامچ اختي وبتطلعين بالسلامه باذن واحد احد وكلنا نحببببچ وانتي قويه وشدي حيلچ بتطلعين لوليدچ وحبايبچ وجمهورچ الكبير نحببببچ وانتي باذن الله اقوى من #كورونا استودعتك الرحمن واسفه لاني تو اعرف هالخبر 💔😭🙏🏻 #ادعوا_لها https://t.co/pvRViK8COp — A7lam #Ahlam2020 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) March 18, 2020

واعتذرت أحلام لهند عبر حسابها على موقع "تويتر"، لأنها لم تعرف بأمر إصابتها إلا مؤخرا، وتمنت لها أن تتعافى سريعا وتعود لابنها.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حتى يوم أمس، أكثر من 228700 شخصا، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9377، وتجاوز عدد المتعافين 86250 شخصا.