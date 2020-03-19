كورونا يؤثر إيجابا على البيئة رغم خطورته على البشرية... فيديو وصور

أظهر نظام الحجر الصحي، الذي تفرضه العديد من الدول بسبب انتشار فيروس كورونا، تأثيرا إيجابيا على البيئة من خلال التقليل من تلوث الهواء.

إيطاليا

تعد البندقية، المدينة الأولى في أوروبا، التي طبقت نظام الحجر الصحي على السكان بسبب انتشار كورونا. ونلاحظ اليوم أن الخطوة أتت بتائج إيجابية على البيئة في المدينة، حيث أصبحت مياه قنوات المدينة نقية وشفافة، ولوحظت الأسماك الصغيرة بشكل أكثر بكثير مما كانت عليه سابقا. كا عادت البجع إلى القنوات مرة أخرى وتم مشاهدة حتى الدلافين في القنوات! الأمر الذي لم يشاهده سكان البندقية منذ 60 عامًا على الأقل.

✅ Acqua pulita a #Venezia con i pesci 🐠 che si tornano a vedere

✅ Un cigno 🦢 sul Naviglio a #Milano

✅ un delfino 🐬 nel porto di #Cagliari



Tornare a inquinare sarebbe un delitto: sfruttiamo questa scia per ripensare a come sviluppare la società in armonia con la natura pic.twitter.com/dH0PLqm4Q1 — Roberto Dupplicato (@duppli) March 16, 2020

ومع ذلك، يلاحظ المستخدمون أن مثل هذه التغييرات في الماء ترتبط بشكل أكبر بنقص حركة المرور الكثيفة عبر القنوات أكثر من تنقية المياه.

أفادت وكالة الفضاء الأوروبية أنه في إيطاليا انخفضت درجة تلوث الهواء بعد إدخال الحجر الصحي الكلي وأصبحت ملحوظة بشكل خاص في شمال البلاد.

Fluctuation of nitrogen dioxide emissions across #Europe from 1 Jan until 11 Mar 2020, using a 10-day moving average & data from @CopernicusEU #Sentinel5P.



The decline in NO2 emissions over the #PoValley 🇮🇹 is particularly evident.https://t.co/MkPuG4IcOi pic.twitter.com/LcNH1QsmaB — ESA EarthObservation (@ESA_EO) March 13, 2020

على أي حال ، أصبحت إيطاليا مهجورة، ووفقًا لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن إيطاليا المهجورة أصبحت على أي حال مختلفة تماما وربما أنظف.

Before & after photos of the Coronavirus impact in Italy pic.twitter.com/zn8qaPlunN — saucy meow (@Kit_Kats_) March 12, 2020

الصين

أثر فيروس كورونا المستجد بشكل كبير على الوضع البيئي في الصين، حيث أفادت وزارة البيئة الصينية، بأن متوسط "أيام الهواء ذات الجودة العالية" ارتفع في شهر فبراير/شباط الماضي بنسبة 21.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أظهرت صور الأقمار الصناعية الصادرة عن وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية انخفاضًا حادًا في انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين وغياب غيوم الغاز والغبار فوق الصين.

I understand Coronavirus is scary and this quarantine thing is intense. However, Mother Earth is healing. The pollution has greatly dropped in China and that is something to note. pic.twitter.com/PN87k64Udg — Jazlynne Williams (@__jazzbabe__) March 17, 2020

ساهم انخفاض إنتاج النفط والصلب، فضلاً عن انخفاض الرحلات الداخلية بنسبة 70٪ في خفض الانبعاثات. لكن أكبر قوة دافعة كانت الانخفاض الحاد في استخدام الفحم في الصين.

كما تحسنت نوعية الهواء في هونج كونج المجاورة. انخفضت البيانات الأساسية عن تلوث الهواء بنحو الثلث من يناير إلى فبراير.

For anyone that doesn’t believe we are harming our planet, here’s China’s Air Pollution before and after the Corona Virus pic.twitter.com/zFOiR0e5Xh — Lesme Ruiz (@Lesmeruiz13) March 16, 2020

هذا ومن المتوقع أن يحقق نظام الحجر الصحي، الذي فرضته سلطات عدد من دول العالم في تحيقيق تحسنًا مماثلًا في البيئة في المستقبل القريب.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حتى يوم أمس، أكثر من 228700 شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9377، وتجاوز عدد المتعافين 86250 شخصا.