الفنانة المصرية شيرين رضا تخرج عن صمتها بعد أنباء إصابتها بـ"كورونا"

وخرجت الفنانة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الخميس، لتؤكد أن "إصابتها بكورونا" شائعة، مؤكدة أنها بخير وفي حالة صحية جيدة، وتمنت الشفاء للجميع.
وقالت شيرين رضا لمتابعيها: "حقيقي ده مش وقت إشاعات وترندات، ده وقت إننا نطمن بعض لحد ما الأزمة دي تعدي علي خير إن شاء الله".
اشاعة يا جماعة— Shereen Reda (@ShereenReda) March 19, 2020
انا بخير الحمد لله وربنا يشفي الجميع.
وحقيقي ده مش وقت إشاعات وترندات، ده وقت اننا نطمن بعض لحد ما الازمة دي تعدي علي خير ان شاء الله pic.twitter.com/fT6CnFw6Ez
يشار إلى أن المطرب المصري، محمد حماقي، طالته شائعة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، الأسبوع الماضي، ما جعله ينفي ذلك عبر مقطع مصور له من داخل منزله.
وقررت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، غلق المقاهي والمطاعم والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا حتى 31 مارس/ آذار الجاري، وذلك بهدف مكافحة انتشار فيروس "كورونا".
كما أصدر رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا اليوم الخميس، بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساء، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى 30 مارس/ آذار الجاري.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حتى يوم أمس، أكثر من 228700 شخصا، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9377، وتجاوز عدد المتعافين 86250 شخصا.
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