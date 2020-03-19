تأجيل مهرجان كان السينمائي 2020 بسبب كورونا

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي، اليوم الخميس، تأجيل المهرجان من مايو/أيار حتى نهاية يونيو/ حزيران.

وقال إدارة المهرجان في بيان على موقعه الرسمي، إنه "يجري بحث عدة مواعيد جديدة بينها نهاية شهر يونيو أو بداية يوليو القادم".

وكان المهرجان السينمائي السنوي، وهو أحد أضخم المهرجانات في العالم، سيقام في جنوب فرنسا من 12 وحتى 23 مايو المقبل.

وأضافت الإدارة أنه "بمجرد أن تسمح تطورات الوضع الصحي الفرنسي والدولي لنا بإقامة المهرجان، سوف نعلن عن قرارنا بعد استشارة الحكومة الفرنسية وضيوف المهرجان الأجانب وصانعي الأفلام وجميع شركاؤنا في الحدث".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 10995 وحالات الوفاة إلى 372.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، أكثر من 230000 شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9390، وتجاوز عدد المتعافين 86250 شخصا.