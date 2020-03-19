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    رجل يرتدي قفازات واقية بينما يمسك هاتفه الذكي

    كورونا قد يصل إليك من خلاله... احترس من هاتفك وخذ هذه النصائح لتطهيره

    © AFP 2020 / GABRIEL BOUYS
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    فيروس "كورونا" (557)
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    باعتباره من أكثر الأشياء التي تلازمك على مدار اليوم، من أجل متابعة الأخبار والمشاركة على مواقع التواصل وتلقي وإجراء المحادثات من خلاله، فإن هاتفك الذكي ليس محميا من التعرض لفيروس "كورونا" المستجد، خاصة وأن الفيروس يلامس الأسطح الصلبة لمدة تصل إلى 9 أيام.

    والخبر السار هو أن تطهير الهاتف الذكي أصبح عملية سهلة، خاصة بعدما قالت شركة "أبل" في وقت سابق من الأسبوع الحالي، إنه يمكنك تنظيف هواتف "آيفون" بأمان باستخدام المناديل المطهرة، مثل الخاصة بشركة "كلوركس"، بينما لم تحدد شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية نصائح محددة من أجل تنظيف هواتفها الأندرويد في زمن كورونا، بحسب موقع "سي نت".

    وإليك نصائح يمكنك اتباعها مع هاتفك الذكي، للمساعدة في الحد من تعرضك للفيروس التاجي:

    مناديل مطهرة وأشعة فوق البنفسجية

    استخدم مناديل مطهرة تحتوي على 70% من كحول "الأيزوبروبيل" لتنظيف شاشة هاتفك.

    وقالت شركة "أبل" في بيان توعوي إنه لا باس من استخدام مناديل "كلوركس" المطهرة، وغيرها التي تتمتع بتركيزات مماثلة من كحول "الأيزوبروبيل".

    بينما تقترح شركة الاتصالات الأمريكية "AT & T" طريقة أخرى، وهي أن تغلق هاتفك الذكي، ثم ترش مطهرا كحولي يحتوي على نسبة 70% من "الأيزوبروبيل" على قطعة قماش ناعمة.

    هناك خيار آخر لتنظيف الهاتف، وهو تسليط أشعة فوق بنفسجية، وذلك لأنها تقتل 99.99٪ من الجراثيم وتزيل البكتيريا، إلا أنها لم يتم اختبارها فيما يتعلق بفيروس "كورونا".

    كيفية تنظيف الهاتف من بصمات الأصابع

    من الصعب منع لطخات بصمات أصابعك من الوصول إلى هاتفك، وذلك لأن بشرتك تنتج الزيوت باستمرار، ما يعني أنه في كل مرة تلتقط فيها هاتفك، فمن المحتمل أن تصل بصمات الأصابع إلى كل مكان.

    والطريقة الأكثر أمانا وفعالية لتنظيف الشاشة من البصمات، هي باستخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة، وإذا كانت الشاشة في حاجة ماسة للتنظيف، فاستخدم الماء المقطر لترطيب قطعة القماش المصنوعة من الألياف الدقيقة ثم امسح الشاشة، مع ضرورة تجنب رش الماء مباشرة عليها، ويمكنك استخدام هذه الطريقة على خلفية الهاتف وجوانبه أيضا.

    وفي المقابل، هناك 8 أشياء يجب عليك الامتناع عنها تماما عند تنظيف هاتفك الذكي:

    ملمع الزجاج ​

    تحتوي بعض هواتف "آيفون" الحديثة مثل "آيفون إكس آر" على طبقة مقاومة للماء والزيت، والتي يمكن أن تتآكل مع مرور الوقت عند استخدام ملمع ومنظف الزجاج المنزلي.

    كما أن ملمع الزجاج من الممكن يمكن أن يجرد الهاتف من الطلاء، بل ويمكن أن يجعل هاتفك أكثر عرضة للخدوش.

    المبيّض

    توصي شركة "أبل" الأمريكية بعدم استخدام منتجات التنظيف المنزلية لتنظيف هواتف "آيفون"، بما في ذلك المبيّض.

    المحارم الورقية

    احتفظ بالمناديل الورقية بعيدا عن هاتفك الذكي، وذلك لأنها قد تترك خدوشا على الشاشة.

    المسح بالكحول

    تقول "أبل" إنه نظرا لأن العديد من الهواتف الجديدة تتمتع بغلاف واقي، فإن فرك الكحول بها يساهم في التخلص منه بشكل أسرع مع مرور الوقت، ما يجعل هاتفك أكثر عرضة للخدوش.

    وتنصح الشركة الأمريكية بضرورة التأكد من وجود عبارة "آمن للاستخدام" أي منظفات شاشات الهواتف، وذلك لتجنب استخدام الكحول عند تنظيف أجهزتها.

    مزيل الماكياج

    قد تحتوي بعض مزيلات الماكياج على مواد كيميائية يمكن أن تكون قاسية على الشاشة الإلكترونية، والبديل لها هو استخدام قطعة قماش ناعمة مع القليل من الماء.

    الرطوبة

    لا تنسى أن هاتفك حساس، لذا فإن نفخ كمية كبيرة من الهواء في بواباته يمكن أن يتسبب في بعض الضرر له، خاصة منطقة الميكروفون.

    وتحذر شركات التكنولوجيا مثل "أبل" على وجه التحديد من تعريض الهواتف للرطوبة واستخدام الهواء المضغوط.

    صابون الأطباق وصابون اليد

    لا يمكن استخدام الصابون إلا بواسطة الماء، ولهذا تنصح معظم شركات الهاتف بضرورة إبعاد المياه عن هاتفك، والتزم بقطعة قماش مبللة.

    الخل

    إن استخدام الخل مدمر للغلاف الواقي المتوافر في الهواتف الجديدة، وإذا كنت مصرا فاستخدام الخل المخفف جدا مع الماء المقطر بنسبة50/50، من أجل تنظيف الجوانب والظهر.

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    فيروس "كورونا" (557)

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