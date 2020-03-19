"أمازون" توقف طلبيات البقالة وسط طلب متصاعد

قالت منصة التجارة الإلكترونية، اليوم الخميس، إنها أوقفت خدمة توصيل طلبات البقالة في الولايات المتحدة من أجل إعادة بناء المخزون، وذلك عقب زياة حادة في طلبات الشراء عبر الإنترنت من المتسوقين القلقين من جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وشهدت "أمازون" طلبا كبيرا على منتجات البقالة غير القابلة للتلف، مثل حبوب الإفطار والصابون، وسط فورة تسوق لشراء شتى السلع، من ورق المراحيض إلى الأطعمة المعلبة، بحسب وكالة رويترز.

ولم تذكر "أمازون" متى تستأنف الخدمة، لكنها قالت إنها تعمل مع شركائها لإعادة بناء المخزون في أسرع وقت ممكن.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حتى يوم أمس، أكثر من 228700 شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9377، وتجاوز عدد المتعافين 86250 شخصا.