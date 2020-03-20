مواطنة أسترالية تكشف سر فوزها باليانصيب

فازت امرأة أسترالية بمليون دولار أسترالي بعد أن كانت تسجل نفس الأرقام في بطاقة اليانصيب لمدة عشر سنوات.

واستخدمت الامرأة نفس الأرقام في تذاكر اليانصيب لمدة عشر سنوات متتالية. وفي مارس/ آذار، قررت مرة أخرى أن تجرب حظها، حيث اشترت تذكرة يانصيب عبر الإنترنت وكتبت نفس مجموعة الأرقام، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

ثم تبين في 18 مارس/ آذار، أنها الفائزة الوحيدة في البلاد. فقد فازت بالجائزة الكبرى، قيمتها مليون دولار أسترالي. لكنها لم تصدق أولا ما حدث وظنت أنه حلم وذهبت إلى الفراش، وقالت: "استلقيت للنوم قليلاً، ثم استيقظت في منتصف الليل وكنت مقتنعة بأن كل هذا كان حلما مجنونا".

وكان من الصعب عليها العودة إلى الحياة الطبيعية بعد هذه الأخبار غير المتوقعة. فقامت بسداد الرهن العقاري، وأشارت، "لم أستطع حتى أن أتخيل أنني في الأربعين من عمري سأتحرر من الرهن العقاري، هذا رائع! سأحتفل اليوم! لا أستطيع أن أنتظر متى ينتهي يوم عملي".

واعترفت المشاركة في اليانصيب بأنها كانت تعتقد دائمًا أن تركيبة الأرقام التي استخدمتها ستجلب لها الحظ عاجلاً أم آجلاً.

في وقت سابق، قامت مراسلة تلفزيونية بتقديم استقالتها على الهواء مباشرة لدى معرفتها بفوزها بجائزة اليانصيب، في الوقت الذي كانت تغطي خلال عملها عملية السحب.