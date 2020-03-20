"غوغل" تطلق حملة تعليم الطريقة الصحيحة لتنظيف اليدين... فيديو

أطلقت شركة "غوغل"، أمس الخميس، حملة توعية بهدف تعليم الطريقة الصحيحة لتنظيف اليدين، للوقاية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19".

ونشرت الشركة على صفحتها الرئيسية في محرك البحث "غوغل" صورة مدمجة مع شعارها الخاص، تظهر رمزا لتشغيل الفيديو الخاص بتعليم طريقة تنظيف اليدن.

وعند الضغط على الشعار سيظهر الفيدو التعليمي، الذي يشير إلى 5 خطوات يجب اتباعها لتنظيف اليدين بشكل صحيح بهدف الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

هذا وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم، قد تجاوز 209 آلاف ووفاة أكثر من 8.7 ألف شخص.

وبهذا ترتفع المحصلة النهائية للحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 209839 حالة على مستوى العالم.

بالإضافة إلى هذا، وبحسب آخر إحصاءات لمنظمة الصحة العالمية، توفي 828 شخصا حول العالم بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات منذ انتشار الجائحة إلى 8778 شخصا.