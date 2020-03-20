تطبيق جديد ينال شعبية كبيرة في ظل الحجر الصحي بسبب كورونا... صور

وجد الأشخاص ما يسليهم في بيوتهم في فترة الحجر الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حيث يقوم تطبيق "Gradient" بتحليل جنسية الشخص عن طريق صورة.

وبالطبع تعد نتائج التطبيق غير موثوقة فهي تستند ليس فقط على ملامح الوجه، بل على ما ينشره الشخص على صفحته وما يحفظه من صور لدول أخرى.

وقال أحد المستخدمين، عمر سحاز، إن التطبيق حدد جنسية أبيه من بين الجنسيات الأخرى التي يتبع لها، حسب نتائج التحليل.

This app didn't betray my fatherland, Nigeria.

Not bad at all 👌🏽#gradient pic.twitter.com/mtKJrEA6EU — عمر سحاز (@faruqsahaz5) March 16, 2020

وقالت المستخدمة، شهد خالد الصانع، أنا لا أصدق نتائج هذا التطبيق، لكن لا بأس.

واستهزأ مستخدم آخر من التطبيق، حيث قال، إنه لم يتوقع أبدا أن صورة لذقنه يمكن أن يكون لها جذور أنثوية، فقد حدد التطبيق أن جنسه أنثى.

#gradient yeah very accurate app guys never knew my beard makes me look like a female ggs only pic.twitter.com/12RBLTVA7D — Hisham I.L (@HishamRaGe) March 16, 2020

وكتب عبد الله آل فرحان: "بعد عدة محاولات لتغيير النتائج كي لا أكون من أصل يهودي أو فاتيكاني، تطبيق سخيف".