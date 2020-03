بدء مبيعات هاتف "أوبو رينو 3 برو" في الإمارات بسعر مغر

هاتف OPPO Reno3 Pro وصل الإمارات بسعر 1,899 درهم إماراتي فقط! ورح تبدأ فترة الطلب مسبقاً من 19 وحتى 25 مارس.

تابعونا 😍#OPPOReno3Pro just landed in the UAE for AED 1,899 only! Pre-order will kick-off from March 19th till 25th.

Stay tuned 😍#ClearInEveryShot #الوضوح_في_كل_لقطة pic.twitter.com/BKWRh35GM0