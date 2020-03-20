بدء مبيعات هاتف "أوبو رينو 3 برو" في الإمارات بسعر مغر

أعلنت شركة "أوبو" عن بدء مبيعات هاتفها الجديد "أوبو رينو 3 برو" في الإمارات العربية المتحدة، حيث فتحت باب الطلبات المسبقة من 19 حتى 25 مارس/آذار.

وأعلنت الشركة عبر حسابها الرسمي العربي على موقع "تويتر" عن بدء البيع في الإمارات بسعر 1.899 درهم إماراتي (حوالي 518 دولارا).

هاتف OPPO Reno3 Pro وصل الإمارات بسعر 1,899 درهم إماراتي فقط! ورح تبدأ فترة الطلب مسبقاً من 19 وحتى 25 مارس.

تابعونا 😍#OPPOReno3Pro just landed in the UAE for AED 1,899 only! Pre-order will kick-off from March 19th till 25th.

Stay tuned 😍#ClearInEveryShot #الوضوح_في_كل_لقطة pic.twitter.com/BKWRh35GM0 — OPPO Arabia (@OPPOArabia) March 18, 2020

ويأتي الهاتف بأبعاد 158.8×73.4×8.1 ملم مع وزن 175 غراما. بالإضافة إلى أن الهاتف يدعم شريحتي اتصال من نوع "Nano Sim".

أما الشاشة تأتي كاملة وبها ثقبان للسيلفي بأعلى اليسار حيث تأتي من نوع "Super AMOLED" بمساحة 6.4 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2400 بكسل وتدعم الشاشة أبعاد العرض الجديدة بنسبة الـ 20:9 مع وجود طبقة حماية على شاشة الهاتف من نوع "Corning Gorilla Glass" الجيل الخامس مع تحسين ملحوظ في سطوع الشاشة يصل إلى 800 شمعة وبالتأكيد يدعم الهاتف الـ "Dark Mode" الذي يمكنك من خلاله قلب النظام بالكامل إلى اللون الأسود وتحتل الشاشة من الواجهة الأمامية مساحة 91.5%.

ويأتي بذاكرة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري بمنفذ مخصص.

وفي نفس السياق، أعلنت الشركة عن أن اللاعب الشهير محمد صلاح أصبح سفيرا لعلامتها التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

هو ملهم واستثنائي، اختارته OPPO ليصبح سفيراً لعلامتها التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا!

التطور والتميّز مميزات تجمعنا معه ... انتظرونا قريباً 👏🏻 pic.twitter.com/65gMWTXb1R — OPPO Egypt (@OPPOEgypt) March 8, 2020

وقالت عبر حسابها على "تويتر": "هو ملهم واستثنائي، اختارته OPPO ليصبح سفيراً لعلامتها التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا! التطور والتميّز مميزات تجمعنا معه ... انتظرونا قريباً".