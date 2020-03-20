قطط تعبر عن غضبها الشديد بسبب وجود العائلة في الحجر الصحي المنزلي...فيديو

تسبب وجود العائلات في المنزل طيلة الوقت، بسبب إجراءات الحجر الصحي المنزلي، بانزعاج قططهم المنزلية، إما بسبب وجود جميع أفراد العائلة في المنزل أو بسبب تطبيق إجراءات الحظر عليهم أيضا.

ونشرت سيدة مشهد فيديو، يظهر قطة غاضبة صدرت منها أصوات تذمر، لتوجه لها مالكة المنزل اعتذارا بسبب الإزعاج الذي تسببه العائلة لها، بحسب "سي إن إن".

ونشر الكثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد لحيواناتهم الأليفة في فترة الحجر الصحي التي فرضتها الحكومات، بهدف منع انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

Day 5 of self-isolation and I have learnt to speak cat pic.twitter.com/BlKHobspZL — ƒяαηк (@frvnkmcnally) March 20, 2020

وأشار آخرون إلى أن فترة الحجر الصحي شجعتهم على تربية حيوان أليف، كالقطط لكسر شعور الملل الذي انتابهم في المنزل.

Even cats are making the best of self isolation. If u r self isolated, take the time to do the things you never have time to do. Whatever it is make the best of it. If we all keep a positive attitude & look out for each other, we will get through #Covid_19 pic.twitter.com/Fte8pOJIcc — Dave Rydzik (@TPSRydzik) March 20, 2020

ولم تؤكد الدراسات بشكل قاطع اليوم أن الحيوانات الأليفة تسببت في بانتقال عدوى فيروس كورونا المستجد إلى البشر، فيما سجلت حالة واحدة لانتقال العدوى من مريض صيني إلى كلبه في بداية الشهر الجاري.

Self Isolation cat style...in a blanket fort, watching birds on YouTube 😂😻 pic.twitter.com/5TULjTYsvn — Kitty 😻 (@HotKitty3003) March 20, 2020

ووجهت منظمة الصحة العالمية نصيحة إلى مالكي الحيوانات الأليفة بضرورة غسل اليدين بالماء والصابون بعد ملامسة الحيوانات، لأن ذلك يحمي ذلك الشخص من البكتيريا الشائعة مثل "الإشريكية القولونية" و"سالمونيلا".