"كورونا" يربك حسابات رامز جلال بشأن برنامجه الجديد للمقالب

أربك فيروس "كورونا" المستجد حسابات الفنان المصري، رامز جلال، بشأن برنامجه للمقالب، الذي سيعرض خلال رمضان 2020.

واضطر جلال لتصوير البرنامج بالكامل في إمارة دبي الخليجية، بعدما كان مقررا تصويره في الفلبين، نظرا لانتشار فيروس "كورونا"، بحسب صحيفة "الدستور" المصرية.

وانتهى رامز جلال من تصوير برنامج للمقالب، الأربعاء، والذي يحمل اسم "رامز مجنون رسمي"، والمقرر عرضه على فضائية "إم بي سي مصر".

ومن المقرر أن تعلن شبكة "إم بي سي" عن تفاصيل البرنامج خلال النصف الثاني من شهر نيسان/ أبريل المقبل، لبدء حملة الدعاية الرسمية للبرنامج، استعدادا لعرضه في شهر رمضان.

ويشهد برنامج رامز جلال الجديد للمقالب، استضافة عدد كبير من المشاهير من نجوم الفن والكرة، منهم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي المصري، وثنائي "القلعة الحمراء"، الحارس الدولي محمد الشناوي والتونسي علي معلول، بحسب موقع "سوبر كورة".

يشار إلى أن رامز جلال عرض في شهر رمضان الماضي، برنامج "رامز في الشلال"، والذي يستقدم فيه أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.

يذكر أن رامز جلال يقدم برامج المقالب منذ عام 2011، وكانت البداية مع "رامز قلب الأسد"، ليتبعها ببرامج "رامز ثعلب الصحراء" و"رامز عنخ آمون" على فضائية "الحياة" المصرية، و"رامز قرش البحر" و"رامز واكل الجو" و"رامز بيلعب بالنار" و"رامز تحت الأرض" وأخيرا "رامز تحت الصفر"، وجميعهم عرضوا على شاشة فضائية "إم بي سي مصر" السعودية.