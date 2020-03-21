اعتقال امرأة في مسبح فندق لمخالفتها الحجر الصحي.. فيديو

ألقي القبض على امرأة بريطانية بتهمة مخالفة الحجر الصحي الإلزامي المرتبط بفيروس كورونا في مسبح فندق على جزيرة تنريفي، إسبانيا.

وقام شرطي بالنزول إلى المسبح لإخراج المتمردة منه، وعلق المستخدمون على مقطع الفيديو على فيسبوك: "سيتم اعتقالها، لكنها لا تريد أن يتم القبض عليها هنا فهم يتعاملون مع المخالفين بصرامة".

ثم بدأت السائحة بالصراخ والشكوى من الحجر الصحي الذي يمتد لأسبوع وطالبت بتنظيف الغرف بدلا من إخراجها من الماء، وقد تم إخبار السياح في المنطقة بالبقاء في غرفهم لوقف انتشار الفيروس القاتل.

وهتف ضيوف الفندق للشرطة بعد اعتقال المرأة في المسبح وعلق أحدهم: "إنها تستحق ذلك".

وقال نزيل آخر في الفندق: "نحن محتجزون في الغرف خلال النهار، وهذا أمر محبط ، لكننا قادرون على الذهاب إلى المطعم في أوقات الوجبات كالمعتاد"، وأضاف، "الموظفون هنا ودودون حقًا، ليس بوسعهم فعل الكثير وسط هذا الوضع".

في وقت سابق، قامت الشرطة الإسبانية باعتقال رجل في زي الديناصور حين كان يتجول في الشارع.

En estado de alarma se permite el paseo de mascotas acompañadas de una persona, siempre con paseos cortos para hacer sus necesidades.



El que tengas complejo de Tyrannosaurus rex no está contemplado.#quédateencasa pic.twitter.com/C8dWkrvAdm — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) March 16, 2020

كما أن هناك رجل آخر في بريطانيا يواجه سجن لمدة ثلاثة أشهر لمخالفته الحجر الصحي، بحسب ما نقلته صحيفة "مترو".