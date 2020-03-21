"لأنها الأم"... سيدة تتعرض لموقف مرعب فلم تفكر سوى في رضيعها

وظهر في مقطع الفيديو نزول سيدة من سيارة وهي تحمل رضيعها وتضطر للمرور داخل بقعة ماء، لكنها فجأة سقطت في حفرة عميقة حتى رقبتها.

وسارعت الأم في رد فعل غريزي برفع رضيعها إلى أعلى لتحميه من السقوط في الماء والغرق، بينما أسرع المارة في إنقاذها ورضيعها.

ونجت الأم ورضيعها دون أي إصابات.