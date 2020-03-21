رجل يستخدم الدرون لتسيير كلبه خوفا من كورونا... فيديو

وضع حظر التجول بسبب تفشي فيروس كورونا رجلا في مأزق فإن كلبه يحتاج إلى نزهة يومية، لكنه سرعان ما ابتكر طريقة مميزة للقيام بذلك دون الخروج من منزله.

وقام فاكيس ديميتريو من قبرص، بربط كلبه بالدرون ثم تحكم به من شرفة منزله في وسط الحجر الصحي الذي أعلنته الحكومة اليونانية مسبقا.

2020: Drone Walks Dog



Video h/t Vakis Demetriou, in Cyprus, Greece pic.twitter.com/mfF8LOpN7M — Matt Rappaport (@nyactor) March 20, 2020

ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطته ابنة المقيم يوم الأربعاء الماضي الكلب الأبيض وهو يمشي ببطء في اليوم الخامس للحجر الصحي في البلاد.

وعلق أحد المستخدمين على الفيديو: "ابق في المنزل، لكن لا تنسى الاهتمام بسعادة الكلب".