إصابة بطلة مسلسل "صراع العروش" بفيروس كورونا

وقالت بطلة مسلسل "صراع العروش" عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام"، "من المحزن جدًا أن عروضنا والعديد من العروض الأخرى حول العالم تأثرت بفيروس كورونا.. نأمل أن نعود قريبا ونحثكم جميعا على دعمنا عندما نقوم بذلك".
وأضافت "لقد أصبت به وأنا الآن في منزلي".
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So sad our and so many other shows around the world have gone dark affected by the Covid-19 pandemic. We hope to be back soon and urge you all (and the govt) to support us when we do. Phoenix/ Seagull rising from the ashes. I’m in bed with it and it’s not nice. Stay safe and healthy and be kind to your fellow people.❤️💜❤️
ولم تقدم فارما أية تفاصيل أخرى حول إصابتها.
وكانت الممثلة البريطانية تتمرن على مسرحية "The Seagull" برفقة إيميليا كلارك وآخرين قبل أن يتم إيقاف عرض المسرحية بسبب مخاوف من انتشار الفيروس.
وتنضم فارما لقائمة الممثلين ممن أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بعد أيام من إعلان زميلها كريستوفر هيفجو هو الآخر إصابته.
وبحسب موقع "ورلد أو ميتر" سجلت بريطانيا حتى هذه اللحظة 4094 حالة إصابة و177 حالة وفاة بكورونا.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.
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