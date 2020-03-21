إصابة بطلة مسلسل "صراع العروش" بفيروس كورونا

أعلنت الممثلة البريطانية بطلة مسلسل "صراع العروش" إنديرا فارما، إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد أن تأكدت نتيجة الفحص بالإيجابي.

وقالت بطلة مسلسل "صراع العروش" عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام"، "من المحزن جدًا أن عروضنا والعديد من العروض الأخرى حول العالم تأثرت بفيروس كورونا.. نأمل أن نعود قريبا ونحثكم جميعا على دعمنا عندما نقوم بذلك".

وأضافت "لقد أصبت به وأنا الآن في منزلي".

ولم تقدم فارما أية تفاصيل أخرى حول إصابتها.

وكانت الممثلة البريطانية تتمرن على مسرحية "The Seagull" برفقة إيميليا كلارك وآخرين قبل أن يتم إيقاف عرض المسرحية بسبب مخاوف من انتشار الفيروس.

وتنضم فارما لقائمة الممثلين ممن أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بعد أيام من إعلان زميلها كريستوفر هيفجو هو الآخر إصابته.

وبحسب موقع "ورلد أو ميتر" سجلت بريطانيا حتى هذه اللحظة 4094 حالة إصابة و177 حالة وفاة بكورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.