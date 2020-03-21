دانييل كريغ بطل أفلام "جيمس بوند" يرفض منح مليما واحدا من ثروته لأبنائه

يصر الممثل البريطاني، دانييل كريغ، بطل أفلام العميل السري البريطاني "جيمس بوند"، على عدم منح مليما واحدا لأطفاله، من ثروته الطائلة، وذلك بحجة أن "الميراث مقيت''.

وأكد كريغ، الذي يبلغ 52 عاما، أنه ليس لديه النية لتمرير ثروته إلى أبنائه، وذلك لأن فلسفته الخاصة هي "التخلص من الأمول أو التبرع بها قبل الموت"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتقدّر ثروة دانييل كريغ بـ146 مليون دولار أمريكي.

ولدانييل كريغ ابنه من زوجته الأولى، فيونا لدون، تدعى "إيلا"، وتبلغ من العمر 28 عاما، إلى جانب طفل يبلغ من العمر عامين، أنجبه من زوجته الحالية، الممثلة البريطانية، راتشيل وايز.

وعلى الرغم من تقاضيه 18 مليون جنيه استرليني، عن لعبه دور البطولة في أحدث أفلام جيمس بوند "No Time to Die"، قال دانييل كريغ في مقابلة جديدة مع مجلة "ساغا": "لا أريد أن أترك مبالغ كبيرة للجيل القادم".

وتابع: "أعتقد أن الميراث مقيت للغاية، وفلسفتي هي أن تتخلص من الأموال أو تتبرع بها قبل أن تموت".

وكان من المقرر أن يطرح فيلم "No Time to Die" في 2 نيسان/ أبريل المقبل، لكن قررت شركته المنتجة تأجيل طرحه في دور العرض السينمائية إلى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، بسبب فيروس "كورونا" المستجد.