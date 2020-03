رهاب كورونا يسيطر على هيفاء وهبي في عيد الأم

ماما، كل عيد وإنتِ أوفى قلب وكل سنة وانت صاحبة أصدق جملة: "ما حدا بيحبك قدّي" ❤ ينعاد ع جميع الأمهات بالخير والسعادة 🌹#عيد_الام



Ps: social distancing and self quarantine can be your best gift for your mom this year!#mothersday2020 #MothersDay pic.twitter.com/v3qiYBqHoA