رهاب كورونا يسيطر على هيفاء وهبي في عيد الأم

سيطر الخوف من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، على الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، خلال تهنئتها لوالدتها بعيد الأم.

وشاركت هيفاء وهبي، عبر حسابها على "تويتر"، اليوم السبت، صورة مرسومة لإبنة تهدي باقة ورد ورسالة تهنئة إلى والدتها بواسطة جذع شجرة، وذلك خوفا من انتقال عدوى "كورونا" لها، بينما ظهرت كلاهما وهما مترديتان كمامات طبية.

وغردت الفنانة الشهيرة مع الصورة لوالدتها: "ماما، كل عيد وإنتي أوفى قلب وكل سنة وانت صاحبة أصدق جملة: "لا أحد يحبك مثلي، ينعاد على جميع الأمهات بالخير والسعادة".

ماما، كل عيد وإنتِ أوفى قلب وكل سنة وانت صاحبة أصدق جملة: "ما حدا بيحبك قدّي" ❤ ينعاد ع جميع الأمهات بالخير والسعادة 🌹#عيد_الام



Ps: social distancing and self quarantine can be your best gift for your mom this year!#mothersday2020 #MothersDay pic.twitter.com/v3qiYBqHoA — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) March 21, 2020

وتأتي تهنئة هيفاء وهبي بعيد الأم هذا العام، تزامنا مع التحذيرات بعدم زيارة الأمهات في ذلك اليوم، خوفا من إصابتهن بفيروس "كورونا"، المسبب لمرض (كوفيد-19).

ومن المقرر أن تشارك هيفاء وهبي خلال موسم دراما رمضان، بمسلسل "أسود فاتح"، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وتدور أحداثه بين مصر ولبنان في إطار اجتماعي عصري.

​وتتسابق الدول ومعها بعض الشركات والمعاهد الخاصة بالأبحاث العلمية مع الزمن لصناعة لقاح مضاد لكورونا الذي ظهر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ووصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.