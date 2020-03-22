رسالة من زوجة عادل إمام... فيديو

وعبرت زوجة عادل إمام عن سعادتها وحبها لجمهور نجلها الأكبر، المخرج رامي إمام، بعد تجميعهم صور لهما بمناسبة عيد الأم.
وشارك رامي إمام مقطع مصور عبر حسابه على "إنستغرام"، والذي يُظهر فيه رسالة مكتوبة منها لمعجبيه، جاء فيها: "أحبكم كتير كتير لأنكم تحبوا ابني رامي أول فرحة لي في حياتي، فعلا تجعلوني أشعر بالسعادة، شكرا".
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ربنا يحفظك يا أمي و يكرمك و يديكي طولةالعمر و تعيشي و تربي كمان و كمان 🙏🏻🙏🏻🌺❤️متشكر جدا لكل الفانز اللي بعتولي الصور الحلوة اوي دي اللي في اخر الفيديو 🙏🏻🙏🏻 ربنا يحفظكم 🙏🏻❤️#mother #motherhood #motherson #family #familyfirst #love #mothersday #familyiseverything #عيد_الام #أمي #motherlove
من ناحية أخرى، انتهى عادل إمام من تصوير أحدث مسلسلاته التلفزيونية "فلانتينو"، استعدادا لعرضه خلال شهر رمضان، وهو من إخراج نجله رامي إمام.
ويجسد عادل إمام في أحداث المسلسل، شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى "نور عبد المجيد فالنتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، في إطار تشويقي اجتماعي.
ويشارك في بطولة مسلسل "فلانتينو" داليا البحيري ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وهدى المفتي وسليمان عيد وحمدي الميرغني، وهو تأليف أيمن بهجت قمر.
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