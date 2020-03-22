أبرزهم آبي أحمد... مشاهير عالميون يشاركون في تحدي "الأيدي الآمنة"

شارك عدد من نجوم الفن والرياضة العالميين، في حملة أطلقتها منظمة الصحة العالمية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للتوعية بأهمية غسل اليدين، للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، الذي صنفته "جائحة".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مقطع فيديو نشرته المنظمة، إن "هناك العديد من الإجراءات العملية التي يمكنك اتخاذها لحماية نفسك من فيروس "كورونا" المستجد، وأحد أهم الإجراءات هي تنظيف اليدين بشكل منتظم وآمن، باستخدام الماء والصابون أو منظفات اليد التي تحتوي على الكحول".

وأوضح في المقطع المصور التالي الطريقة التي يجب بها غسل اليدين:

There are simple things we each must do to protect ourselves from #COVID19, including 👐 washing with 🧼 & 💦 or alcohol-based rub.

WHO is launching the #SafeHands Challenge to promote the power of clean 👐 to fight #coronavirus.

Join the challenge & share your 👐 washing video! pic.twitter.com/l7MDw1mwDl — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 13, 2020

وشارك في تحدي "الأيدي الآمنة" العديد من المشاهير في الفن والرياضة والسياسة، وكان أحدثهم المطربة الأمريكية، سيلينا غوميز، التي شاركت مقطع مصور لها اليوم الأحد وهي تغسل يديها بالطريقة الصحيحة، ودعت أصدقائها المطربة كاردي بي وعارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، جيجي حديد، والممثلة أوليفيا وايلد.

كما شارك في التحدي المطربة الأمريكية، ماريا كاري، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، وحارس مرمى ليفربول والبرازيل أليسون بيكر ورئيس وزراء إثيوبيا الحائز على جائزة "نوبل"، أبي أحمد علي، الذي وجه التحدي إلى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

Together with members of my cabinet, I have accepted @WHO and @DrTedros’s #SafeHands challenge as a means of preventing the spread of #COVID19. I challenge @EmmanuelMacron and @MohamedBinZayed pic.twitter.com/66DpjmpAA9 — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) March 16, 2020

Exercising this to 20 seconds of Ol' Dirty Bastard! Wash your hands! Stay safe!!! ❤️ https://t.co/lStI918GmF pic.twitter.com/SO8SQJNrk7 — Mariah Carey (@MariahCarey) March 13, 2020

​وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.