طريقة مثالية لتنظيف لوحة مفاتيح حاسوبك الخاص

يحتاج جهاز الحاسوب المحمول (اللاب توب) على غرار العديد من الأجهزة الإلكترونية، إلى التنظيف من الغبار وغيرها من الرواسب، التي قد تؤثر على عمله.

وقد يؤدي انتشار الغبار في المكتب أو المنزل إلى انسداد لوحة مفاتيح اللاب توب، وهو ما يستدعي عميلة تنظيف مثالية للجهاز.

موقع "ديجيتال تراند" نشر بعض الطرق المثالية لتنظيف لوحة مفاتيح اللاب توب بطريقة جيدة.

ما قبل التنظيف

هناك عدة احتياطات يجب أن تأخذها قبل البدء في تنظيف لوحة مفاتيح اللاب توب.

-أولا إذا كانت لديك بيانات حيوية على الكمبيوتر المحمول، فقم بنسخها احتياطيا.

-أوقف تشغيل اللاب توب تمامًا، ويمكنك إزالة البطارية، إن أمكن، ثم تأكد من فصل اللاب توب، وأنه لا توجد ملحقات مرفقة مثل الـ USB مثلًا.

-تأكد من أن لديك المساحة والوقت، فلا يجب تنظيف لوحة مفاتيح اللاب توب أثناء التنقل.

أنواع التنظيف

الغبار المتراكم

يتراكم الغبار بشكل طبيعي بين أزرار لوحة مفاتيحك وعلى جانبيها مع مرر الوقت، وإذا كنت ترغب في التخلص منه، فيمكنك تنظيفها باليد الصغيرة الملحقة بالمكنسة الكهربائية، مع لفها ببطء حول لوحة المفاتيح أثناء امتصاص الغبار.

الأوساخ المتراكمة

يمكن تنظيف الأشياء التي تتراكم نتيجة للزيوت، أوخلايا الجلد والشحوم وغبار الطعام بعدة طرق مختلفة، لكن الأفضل استخدام إسفنجة تنظيف الميلامين، والتي تتفوق في تنظيف مثل هذه البقع.

انقع الإنسفنجة في الماء، ثم اعصرها، واتركها تجف بما يكفي حتى لا تترك خطوطًا من الماء عبر لوحة المفاتيح، ثم افرك برفق بركن الإسفنجة الأجزاء المتسخة من اللوحة، حتى تتم إزالة الأوساخ.

تنظيف الجراثيم

لتنظيف لوحة مفاتيح اللاب توب من الجراثيم، يمكنك استخدام كحول الأيزوبروبانول من النوع "المحمر" لأن الإصدارات الأقوى منه قد تحرق بعض أحرف لوحة المفاتيح عن طريق الخطأ، مع مجموعة من المسحات القطنية التي تستخدم عادة لتنظيف الأذن.

اغمس المسحات في الكحول حتى تصبح رطبة، دون التنقيط حتى لاتتلف اللوحة، ثم ابدأ بمسح المفاتيح واحدًا تلو الآخر.

تنظيف السوائل

إذا انسكبت بعض السوائل اللزجة على لوحة مفاتيح اللاب توب، فيجب القيام بإغلاق الجهاز، وإخراج البطارية، ولا يجب تشغيله حتى التأكد من تبخر أي سائل بالداخل، وقد يستغرق ذلك يومًا أو يومين بسبب الانسكابات السيئة بشكل خاص.