حقيقة نشر بوتين 500 أسد في شوارع روسيا لتطبيق نظام الحجر الصحي

نشرت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي أخبار غير دقيقة، حول نشر روسيا 500 أسد في الشوارع لتطبيق نظام الحجر الصحي بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19".

وشارك مغردون وناشطون في "تويتر" و"فيسبوك" بشكل واسع ومن مختلف البلدان العربية وحول العالم، صورة لأسد يمشي في أحد الشوارع، معلقين ومن دون التأكد من حقيقة المعلومة ومصدر الصورة، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نشر أسودا في الشوارع لإجبار المواطنين على تطبيق الحجر الصحي المزلي.

وانتشر الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض أنه أحد الطرق التي استخدمتها روسيا للتخفيف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومع التدقيق البسيط والبحث في متصفح "غوغل" عن تاريخ الصورة، يمكن التأكد أن الصورة نشرت عام 2006 واتقطت لأسد يدخل أحد الأحياء في جنوب أفريقيا.

(1) The original photograph was published in Carter News Agency in 15 April 2016 and the photograph was a part of a film shoot in the streets of Johannesburg, South Africa. https://t.co/G7jOfUs6cK — The Visual Fact Checker (@Visualfactcheck) March 22, 2020

وعلق ناشر الصورة على موقع "9gag" قائلا: "تعبت حقا من الأسود الغبية التي تجوب الشوارع في جنوب أفريقيا. نحن بحاجة للقيام بشيء".

The original photograph was published in Carter News Agency in 15 April 2016 and the photograph was a part of a film shoot in the streets of Johannesburg, South Africa. https://t.co/tTl6EvD00K — Vipin Viswanath (@VipinViswanathM) March 22, 2020

وانتشر الخبر في عام 2006 مع الصور في جميع سائل الإعلام العالمية ومنها "dailymail" والذي تحدث عن مشكلة حقيقية تعاني منها بعض مدن جنوب أفريقا، والتي تتمثل بدخل الأسود الأحياء المأهولة وتسببها بخوف ومخاطر كبيرة للمواطنين، والذي يمكنكم مشاهدته بالضغط على الرابط المرفق.