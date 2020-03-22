إحالة فنانة عربية إلى المحكمة بعد ترويجها لـ"جهاز كشف كورونا"

أحالت السلطات الكويتية، اليوم الأحد، فنانة تحمل الجنسية الكويتية إلى النيابة بعد ترويجها لجهاز يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأحيلت الفنانة الكويتية، فوز الفهد، اليوم إلى النيابة العامة للتحقيق معها بشأن الجهاز الذي روجت له من دون تصريح رسمي من وزارة الصحة الكويتية التأكد من صلاحيته للاستخدام البشري.

ونشر حساب "أمن ومحاكم" المعني بالشؤون القضائية والأمنية في الكويت، في تغريدة عبر موقع "تويتر" قائلا: "وزارة الصحة تحيل فاشنيستا مشهورة إلى النيابة العامة للإعلان عن جهاز غير مرخص للفحص عن فيروس كورونا من قبل وزارة الصحة".

وزارة الصحة تحيل فاشنستا مشهورة إلى النيابة العامة للإعلان عن جهاز غير مرخص للفحص عن فيروس #كورونا من قبل وزارة الصحة pic.twitter.com/AXNJwIWPxQ — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) March 22, 2020

وبحسب موقع "آرم" فقد اتضح أن الفنانة المقصودة هي فوز الفهد، كونها الوحيدة التي روجت لجهاز فحص فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وكانت الفنانة الكويتية قد تلقت وابلا من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن روجت للجهاز على صفحتها في "سناب شات"، ما تسبب بتحرك وزارة الصحة وفتح متابعة قضائية حول الموضوع.