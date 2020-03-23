آخر تطورات توم هانكس الصحية بعد إصابته بـ"كورونا"

زف الممثل الأمريكي توم هانكس، اليوم الاثنين، أنباء سارة لمحبيه، بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، المتفشي في العالم بالوقت الحالي.

وقال هانكس في بيان له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إنه وزوجته الممثلة ريتا ويلسون، يشعران بتحسن بعد تلقيهما العلاج والتزامهما بالحجر الصحي المنزلي.

وغرد عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "نشعر بتحسن بعد مرور أسبوعين على الأعراض الأولى للمرض".

وأكد الممثل الأمريكي لمعجبيه أن الجلوس في المأوى والحصول على الراحة يساعدان على الشفاء من الفيروس التاجي.

كما نصحهم بالاعتناء ببعضهم البعض ومساعدة المرضى أينما كانوا حول العالم.

وكان توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون سافرا إلى أستراليا، حيث تم اختبارهما بعد ظهور أعراض مثل التعب وألم في الجسم وقشعريرة و"حمى خفيفة".

وأكدت شركة "وارنر براذرز" أن توم هانكس كان في أستراليا للتحضير لفيلم عن المطرب الأمريكي الراحل، إلفيس بريسلي.

وكانت منظمة الصحة العالمة قد أعلنت يوم 11 آذار/مارس 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد يشكل جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 14 ألف شخص، ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 167 دولة وإقليم في العالم أكثر من 339 ألف حالة.