إصابة متحرش هوليوود هارفي واينستين بفيروس "كورونا" داخل السجن

ثبتت إصابة المنتج الأمريكي، هارفي واينستين، بفيروس "كورونا" المستجد، اليوم الاثنين، بعد أن جاءت نتائج الاختبار "إيجابية".

وقال رئيس ضباط الإصلاح في نيويورك، مايكل باورز، إنه تم عزل واينستين فور إصابته بالعدوى، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأدين هارفي واينستين بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي في شهر فبراير/ شباط، وحكم عليه بالسجن 23 عاما، وقد تعهد محاموه بالاستئناف ضد إدانته.

بيننا كشف ضابط، لم يرغب في الكشف عن اسمه، لوكالة رويترز إن "واينستين كان محتجزا داخل سجن ويندي، بالقرب من بافالو في شمال نيويورك، حيث ثبتت إصابة اثنين من السجناء بالفيروس، أمس الأحد".

وقال مايكل باورز لرويترز إن العديد من موظفي السجن تم عزلهم، وأعرب عن قلقه إزاء ضباط الإصلاحيات الذين يزعم أنهم يفتقرون إلى معدات الحماية المناسبة.

Harvey Weinstein, now one of New York's most notorious prison inmates after being sentenced for sexual assault, has tested positive for the COVID-19 virus, according to officials connected to the state prison system.https://t.co/jV2R1febG6 pic.twitter.com/4IpASvP1a6 — Niagara Gazette (@NiagaraGazette) March 22, 2020

وقبل وصوله إلى سجن ويندي، كان هارفي واينستين مسجونا في جزيرة ريكرز، حيث يوجد سجن ومستشفى تعالج فيه من مشاكل في القلب وآلام في الصدر.

وأدين هارفي واينستين بارتكاب فعل جنسي إجرامي من الدرجة الأولى ضد مساعدة الإنتاج ميريام هالي في عام 2006 واغتصاب الممثلة جيسيكا مان في عام 2013.

لكن المحلفين برؤوا المنتج الشهير في نيويورك من أخطر التهم المتعلقة بالاعتداء الجنسي الشديد، والتي كان من الممكن أن تؤدي إلى الحكم عليه بالسجن لفترة أطول.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2017، زعمت عشرات النساء سوء السلوك الجنسي لهارفي واينستين وقيامه بجرائم جنسية، بما في ذلك الاغتصاب.