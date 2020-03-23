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10:17 GMT23 مارس/ آذار 2020
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    إصابة متحرش هوليوود هارفي واينستين بفيروس "كورونا" داخل السجن

    © AP Photo / Seth Wenig
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    ثبتت إصابة المنتج الأمريكي، هارفي واينستين، بفيروس "كورونا" المستجد، اليوم الاثنين، بعد أن جاءت نتائج الاختبار "إيجابية".

    وقال رئيس ضباط الإصلاح في نيويورك، مايكل باورز، إنه تم عزل واينستين فور إصابته بالعدوى، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

    المنتج الأمريكي هارفي وينستين
    © REUTERS / Steve Crisp
    نقل متحرش هوليوود إلى المشفى بسبب مشاكل في القلب
    وأدين هارفي واينستين بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي في شهر فبراير/ شباط، وحكم عليه بالسجن 23 عاما، وقد تعهد محاموه بالاستئناف ضد إدانته.

    بيننا كشف ضابط، لم يرغب في الكشف عن اسمه، لوكالة رويترز إن "واينستين كان محتجزا داخل سجن ويندي، بالقرب من بافالو في شمال نيويورك، حيث ثبتت إصابة اثنين من السجناء بالفيروس، أمس الأحد".

    وقال مايكل باورز لرويترز إن العديد من موظفي السجن تم عزلهم، وأعرب عن قلقه إزاء ضباط الإصلاحيات الذين يزعم أنهم يفتقرون إلى معدات الحماية المناسبة.

    وقبل وصوله إلى سجن ويندي، كان هارفي واينستين مسجونا في جزيرة ريكرز، حيث يوجد سجن ومستشفى تعالج فيه من مشاكل في القلب وآلام في الصدر.

    وأدين هارفي واينستين بارتكاب فعل جنسي إجرامي من الدرجة الأولى ضد مساعدة الإنتاج ميريام هالي في عام 2006 واغتصاب الممثلة جيسيكا مان في عام 2013.

    لكن المحلفين برؤوا المنتج الشهير في نيويورك من أخطر التهم المتعلقة بالاعتداء الجنسي الشديد، والتي كان من الممكن أن تؤدي إلى الحكم عليه بالسجن لفترة أطول.

    وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2017، زعمت عشرات النساء سوء السلوك الجنسي لهارفي واينستين وقيامه بجرائم جنسية، بما في ذلك الاغتصاب.

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    الكلمات الدلالية:
    هوليوود, أخبار منوعات, منوعات, فيروس كورونا, أمريكا, هارفي واينستين
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