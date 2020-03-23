وقف تصوير مسلسل مي سليم بسبب "كورونا"

ذكرت أنباء أنه تقرر وقف تصوير مسلسل "اختراق 2" التلفزيوني، بطولة مي سليم، وسط انتشار فيروس "كورونا" المستجد، المسبب لمرض (كوفيد-19).

وتعيش مي سليم حالة من الاكتئاب بسبب توقف المسلسل، الذي اعتذرت من أجله عن عدد من العروض الفنية الأخرى، بحسب مجلة "لها".

وكان من المفترض أن تخوض مي سليم من خلال هذا المسلسل سباق الدراما الرمضاني القادم بمشاركة الممثل أحمد عيد، ولكن تفشي فيروس "كورونا" المستجد أدى لتوقف تصوير العمل، خصوصا وأن تصويره كان من المفترض أن يتم بين مصر والسعودية، ولكن تعليق الطيران والتحذير من انتشار "كورونا" جعل المسلسل يواجه مصيرا مجهولا.

من ناحية أخرى، شاركت مى سليم عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستغرام" مقطعا مصورا جديدا لها، تناشد فيه المواطنين بالجلوس فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة.

وقالت سليم في المقطع المصور: "خليك قد المسؤولية خليك فى البيت.. لازم نحافظ على ولادنا ونحافظ على مصر".

ومسلسل "اختراق 2" من بطولة الفنان السعودي طلال السدر، وأحمد عيد، مي سليم، وراندا البحيري، والسوري نضال نجم، والفنان السعودي محمد العيسي والمذيعة مها منصور، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن.

وينتمي المسلسل لنوعية مسلسلات الحركة والإثارة، وكان من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، بعد عرض الجزء الأول لمسلسل "اختراق" العام الماضي الذي حقق نجاحا في الخليج.