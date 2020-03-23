أبل تلغي القيود على شراء أجهزة آيفون عبر الانترنت بسبب كورونا

أظهرت زيارة للمتاجر الإلكترونية لشركة أبل، اليوم الاثنين، أن الشركة تخلت عن تقييد المشتريات الإلكترونية لهواتف آيفون، والتي بقيت تقتصر على جهازين فقط.

وتتيح قوائم المشتريات من المتاجر الالكترونية في مناطق عديدة من الولايات المتحدة للعملاء شراء أكثر من عشرة أجهزة ولكن القيود مستمرة بالنسبة لبعض طرازات آيباد وماكبوك في هونج كونج والبر الرئيسي للصين، وامتنعت أبل عن التعقيب، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت أبل إنها ستغلق جميع متاجر التجزئة خارج البر الرئيسي للصين وتايوان وهونج كونج وماكاو وهو ما يعني التحول فعليا لموقعها الإلكتروني.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 350 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات نحو 15300، وتجاوز عدد المتعافين الـ100 ألف شخص.